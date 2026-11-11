Corte del Santa gestiona ante PRONABI la asignación de vehículos para fortalecer su capacidad operativa

Durante la reunión, se abordó la necesidad de unidades vehiculares para facilitar el traslado de magistrados. Foto: difusion.

Durante la reunión, se abordó la necesidad de unidades vehiculares para facilitar el traslado de magistrados. Foto: difusion.

Con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa y logística de nuestra institución, el presidente de la Corte del Santa, Dr. Samuel Sánchez Melgarejo, sostuvo ayer una reunión de coordinación con el director del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), Javier Enrique Giribaldi Bertran, en las instalaciones de dicha entidad, en la ciudad de Lima.

Durante el encuentro, se expuso la necesidad de contar con unidades vehiculares que permitan mejorar el desplazamiento de magistrados y personal judicial, así como el desarrollo de las labores jurisdiccionales y administrativas en las distintas provincias del distrito judicial.

Como resultado de esta reunión, el funcionario de PRONABI expresó su compromiso de brindar prioridad a nuestra entidad en el proceso de asignación de vehículos, considerando que la institución cumple con los requisitos normativos para acceder al uso temporal de una unidad vehicular. Esta gestión permitirá fortalecer los servicios de justicia, especialmente en las zonas de difícil acceso, contribuyendo a una atención más eficiente y oportuna a la ciudadanía.