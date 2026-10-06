Sullana: Módulo Penal realiza bendición del anda del Señor Cautivo de Ayabaca

La Corte Superior de Justicia de Sullana realizó una ceremonia de bendición del anda confeccionada para la imagen del Señor Cautivo de Ayabaca, que se encuentra en la sede del Módulo Penal (Cúpula), previo a la festividad del Señor Cautivo de Ayabaca.

La ceremonia estuvo a cargo del párroco Jorge Olaya Rivera, quien realizó la bendición del anda y dirigió un mensaje a los trabajadores jurisdiccionales y administrativos de esta sede, destacando la importancia de fortalecer la fe y mantenerla presente tanto en la vida personal como en el ámbito laboral.

Durante la actividad, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, resaltó la importancia de que la labor de impartir justicia esté acompañada de principios y convicciones que contribuyan al servicio de la ciudadanía. Asimismo, invitó a los trabajadores y a la población a participar en la procesión del Señor Cautivo de Ayabaca, que se realizará el 12 de octubre.

Asimismo, la servidora judicial Sheila Paz Olaya interpretó una versión del himno del Señor Cautivo de Ayabaca, adaptada a la labor judicial, composición escrita por el titular de la Corte Superior de Justicia de Sullana.

Cabe mencionar que en la actividad participaron los integrantes de la Cofradía del Señor Cautivo, la jueza superior, Celina Graciela Morey Riofrío, Sebastián Elera Sánchez, administrador del Módulo Penal de Sullana, Araceli Fabiola Calle Seminario, secretaria judicial de la Sala Penal de Apelaciones de Sullana, Danny Daniel Antón Assanza, coordinador de audiencias del Módulo Penal y las servidoras Karen Navarro Olaya y Ana María Gómez Saldarriaga.