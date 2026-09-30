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Sullana: Corte de Justicia preside Consejo Provincial del programa “Rompiendo Cadenas”

Yone Pedro Li Córdova liderará la articulación de entidades para identificar y atender a menores en situación de pobreza, orfandad o vulnerabilidad.

Corte de Sullana preside Consejo Provincial de “Rompiendo Cadenas”. Foto: difusión.
Corte de Sullana preside Consejo Provincial de “Rompiendo Cadenas”. Foto: difusión.
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El titular de la Corte Superior de Justicia de Sullana Yone Pedro Li Córdova preside el Consejo de Coordinación Provincial de Sullana de programa “Rompiendo Cadenas” iniciativa de la Defensoría del Pueblo, que tiene como finalidad convocar y articular a entidades que brindan servicios a niños, niñas y adolescentes en pobreza, orfandad o especial vulnerabilidad, defendiendo sus derechosas.

Yone Li agradeció la designación y se comprometió junto con los demás integrantes del Consejo a confirmar la identificación, ubicación y diagnóstico de vulnerabilidad de los grupos priorizados y con el apoyo de la secretaría técnica a cargo de la Defensoría del Pueblo, realizar visitas conjuntas a direcciones referenciales, precedidas por coordinación, capacitación y sensibilización.

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El comité se conformó en la reunión convocada por el jefe de la oficina defensorial de Piura Walter Galecio Gonzales, realizada en el auditorio “Juan Luis Alegría” de la sede principal de la Corte, donde asistieron los representantes de las principales entidades e instituciones del Estado. Acompañan a la autoridad judicial: en la primera vicepresidencia el presidente de la Junta de Fiscales César Cosme, el jefe de oficina de RENIEC Antonio Tume y en la secretaría técnica la coordinadora del Módulo Defensorial de Sullana Deyvis Morales.

Galeció remarcó que el programa tiene como objetivo central romper el ciclo de violencia, abandono y exclusión de menores como: hijos de población penitenciaria, víctimas indirectas de feminicidio, población de centros de diagnóstico y población juvenil, niños y adolescentes de centros de acogida, hijos de padres dependientes de drogas y alcohol, hijos de padres fallecidos por el COVID, víctimas de violencia sexual, entre otros para brindarles la oportunidad de construir un futuro digno.

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