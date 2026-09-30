Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOComisión de Constitución EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades de Keiko Fujimori
Judicialidad

Lambayeque: Módulo Judicial en Violencia comparte experiencia sobre atención de casos

La jornada permitió explicar el trabajo del órgano jurisdiccional y la atención judicial de casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Módulo Judicial en Violencia de Lambayeque comparte experiencia con Warmi Ñan. Foto: difusión.
Módulo Judicial en Violencia de Lambayeque comparte experiencia con Warmi Ñan. Foto: difusión.
Por
google iconLa República en Google

El Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque participó en una charla técnica dirigida a profesionales del área de Prevención y Promoción del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Warmi Ñan, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Puedes ver

Lambayeque: magistrado obtiene tercer lugar en Congreso Internacional de Familia | Lambayeque | La República

lr.pe

La jornada se desarrolló este 29 de septiembre, en el auditorio CASEM, como parte de las reuniones mensuales de orientación técnica que realiza el área de Prevención y Promoción para sus profesionales de la CTLAM.

En representación del Módulo Judicial Integrado en Violencia, la administradora Dra. Blanca del Pilar Cavero Laca estuvo a cargo de la exposición, en la que compartió información sobre el trabajo que desarrolla este órgano jurisdiccional en la atención de los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Puedes ver

Corte de Lambayeque conmemora el Día del Himno Nacional del Perú con ceremonia protocolar | Lambayeque | La República

lr.pe

Durante su intervención, explicó los principales aspectos vinculados con la labor del Módulo Judicial, así como la atención que se brinda desde el ámbito jurisdiccional frente a este tipo de casos, contribuyendo al conocimiento de los profesionales que intervienen en las acciones de prevención y promoción.

La participación del Módulo Judicial Integrado en Violencia permitió acercar a los profesionales de Warmi Ñan información relacionada con la respuesta judicial frente a la violencia y el trabajo que se desarrolla desde la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Elige bien

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte Suprema prorroga funcionamiento de cuatro Salas Transitorias por tres meses

Temblor en Callao: sismo de magnitud 4,0 reportado por el IGP se sintió esta mañana en Lima

El gigantesco monte submarino entre Perú y Chile que se eleva más de 2,4 km y triplica la altura del edificio más alto del mundo

Judicialidad

Corte Suprema prorroga funcionamiento de cuatro Salas Transitorias por tres meses

La Libertad: Corte verifica avances en implementación de órganos especializados en Extinción de Dominio

La Libertad: Corte capacita sobre prevención del hostigamiento sexual laboral

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

El desencuentro como profecía autocumplida, por César Azabache Caracciolo

Keiko Fujimori advierte al Congreso ante posible negación de facultades: "Están poniendo a prueba nuestra paciencia"

Harvey Colchado señala que "máximo tres" diputados de Ahora Nación votarían a favor de la censura contra César Astudillo