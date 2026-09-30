Lambayeque: Módulo Judicial en Violencia comparte experiencia sobre atención de casos

El Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque participó en una charla técnica dirigida a profesionales del área de Prevención y Promoción del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Warmi Ñan, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

La jornada se desarrolló este 29 de septiembre, en el auditorio CASEM, como parte de las reuniones mensuales de orientación técnica que realiza el área de Prevención y Promoción para sus profesionales de la CTLAM.

En representación del Módulo Judicial Integrado en Violencia, la administradora Dra. Blanca del Pilar Cavero Laca estuvo a cargo de la exposición, en la que compartió información sobre el trabajo que desarrolla este órgano jurisdiccional en la atención de los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Durante su intervención, explicó los principales aspectos vinculados con la labor del Módulo Judicial, así como la atención que se brinda desde el ámbito jurisdiccional frente a este tipo de casos, contribuyendo al conocimiento de los profesionales que intervienen en las acciones de prevención y promoción.

La participación del Módulo Judicial Integrado en Violencia permitió acercar a los profesionales de Warmi Ñan información relacionada con la respuesta judicial frente a la violencia y el trabajo que se desarrolla desde la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.