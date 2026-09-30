Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOComisión de Constitución EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades de Keiko Fujimori
Judicialidad

Lambayeque: Manuela Rodríguez Aliaga se incorpora como Jueza Superior de Control de la ODANC

La magistrada fue designada para integrar la ODANC Lambayeque mediante la Resolución Jefatural N.° 000447-2026 y asumió funciones el 28 de setiembre.

Manuela Rodríguez Aliaga se incorpora como Jueza Superior de Control de la ODANC Lambayeque. Foto: difusión.
Manuela Rodríguez Aliaga se incorpora como Jueza Superior de Control de la ODANC Lambayeque. Foto: difusión.
Por
google iconLa República en Google

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de Lambayeque (ODANC Lambayeque) incorporó, desde el 28 de setiembre de 2026, a la Dra. Manuela Maribel Rodríguez Aliaga como Jueza Superior de Control.

La magistrada fue nombrada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como Jueza Superior de Control de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) y, posteriormente, fue designada por el Jefe de la ANC-PJ para integrar la ODANC Lambayeque, conforme a la Resolución Jefatural N.° 000447-2026.

Puedes ver

Corte de Lambayeque conmemora el Día del Himno Nacional del Perú con ceremonia protocolar | Lambayeque | La República

lr.pe

En el marco de esta designación, la Dra. Rodríguez Aliaga ejercerá las funciones correspondientes al cargo de Jueza Superior de Control en la ODANC Lambayeque, dentro del ámbito de competencia de esta oficina.

La incorporación de la magistrada se enmarca en la organización y funcionamiento de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, órgano encargado de ejercer el control funcional sobre jueces y auxiliares jurisdiccionales, de acuerdo con las competencias establecidas en la normativa vigente.

Puedes ver

Corte Suprema prorroga por tres meses funcionamiento de cuatro Salas Transitorias | Lambayeque | La República

lr.pe

En ese contexto, la jefa de la ODANC Lambayeque, Dra. Ana Elizabeth Salés Del Castillo, dio la bienvenida a la Dra. Manuela Maribel Rodríguez Aliaga, expresándole sus mejores deseos en el ejercicio de las funciones que le han sido encomendadas y destacando la importancia de continuar desarrollando las labores institucionales de control con responsabilidad y observancia de las disposiciones que rigen la función.

Con esta incorporación, la ODANC Lambayeque continúa desarrollando las funciones de control que le corresponden en el Distrito Judicial de Lambayeque, en el marco de las disposiciones de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y de su compromiso institucional con una administración de justicia al servicio de las personas.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Qué canal transmite el partido Argentina vs Bolivia EN VIVO HOY por la Fecha FIFA 2026?

El gigantesco monte submarino entre Perú y Chile que se eleva más de 2,4 km y triplica la altura del edificio más alto del mundo

Lambayeque: Módulo Judicial en Violencia comparte experiencia sobre atención de casos

Judicialidad

Lambayeque: Módulo Judicial en Violencia comparte experiencia sobre atención de casos

Corte Suprema prorroga funcionamiento de cuatro Salas Transitorias por tres meses

La Libertad: Corte verifica avances en implementación de órganos especializados en Extinción de Dominio

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

El desencuentro como profecía autocumplida, por César Azabache Caracciolo

Keiko Fujimori advierte al Congreso ante posible negación de facultades: "Están poniendo a prueba nuestra paciencia"

Harvey Colchado señala que "máximo tres" diputados de Ahora Nación votarían a favor de la censura contra César Astudillo