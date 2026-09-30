Lambayeque: Manuela Rodríguez Aliaga se incorpora como Jueza Superior de Control de la ODANC

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de Lambayeque (ODANC Lambayeque) incorporó, desde el 28 de setiembre de 2026, a la Dra. Manuela Maribel Rodríguez Aliaga como Jueza Superior de Control.

La magistrada fue nombrada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como Jueza Superior de Control de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) y, posteriormente, fue designada por el Jefe de la ANC-PJ para integrar la ODANC Lambayeque, conforme a la Resolución Jefatural N.° 000447-2026.

En el marco de esta designación, la Dra. Rodríguez Aliaga ejercerá las funciones correspondientes al cargo de Jueza Superior de Control en la ODANC Lambayeque, dentro del ámbito de competencia de esta oficina.

La incorporación de la magistrada se enmarca en la organización y funcionamiento de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, órgano encargado de ejercer el control funcional sobre jueces y auxiliares jurisdiccionales, de acuerdo con las competencias establecidas en la normativa vigente.

En ese contexto, la jefa de la ODANC Lambayeque, Dra. Ana Elizabeth Salés Del Castillo, dio la bienvenida a la Dra. Manuela Maribel Rodríguez Aliaga, expresándole sus mejores deseos en el ejercicio de las funciones que le han sido encomendadas y destacando la importancia de continuar desarrollando las labores institucionales de control con responsabilidad y observancia de las disposiciones que rigen la función.

Con esta incorporación, la ODANC Lambayeque continúa desarrollando las funciones de control que le corresponden en el Distrito Judicial de Lambayeque, en el marco de las disposiciones de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y de su compromiso institucional con una administración de justicia al servicio de las personas.