Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOComisión de Constitución EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades de Keiko Fujimori
EN VIVO

Keiko saca la correa con diputados y Congreso no suelta facultades | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Sullana: 22 postulantes al Programa de Voluntariado Judicial participan en entrevistas

La etapa de entrevistas permitirá seleccionar a jóvenes para incorporarse a órganos jurisdiccionales y administrativos de la Corte de Sullana.

Postulantes al Voluntariado Judicial 2026 participaron en entrevistas. Foto: difusión.
Postulantes al Voluntariado Judicial 2026 participaron en entrevistas. Foto: difusión.
Por
google iconLa República en Google

Un total de 22 postulantes al Programa de Voluntariado Judicial 2026 de la Corte Superior de Justicia de Sullana participaron en la etapa de entrevistas personales, como parte del proceso de selección para incorporarse a los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos de la institución.

La jornada de evaluación estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, el administrador distrital, Reinaldo Elías Silva y la jefa de Personal, Alessandra Ramírez Saavedra.

Puedes ver

Sullana: Corte realiza izamiento por el Día del Himno Nacional | sullana | La República

lr.pe

Durante la jornada, el presidente de la Corte destacó la participación y el compromiso demostrado por los jóvenes a lo largo del proceso de selección, y resaltó su interés por contribuir al fortalecimiento del servicio de justicia.

Elige bien

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sullana: 22 postulantes al Programa de Voluntariado Judicial participan en entrevistas

Atención inmigrantes legales e indocumentados | Seguridad Nacional de EE.UU. desmiente que solo detenga a este grupo de extranjeros

Presidente de la Corte de Sullana participa en jornada “Agenda Constitucional - Piura”

Judicialidad

Presidente de la Corte de Sullana participa en jornada “Agenda Constitucional - Piura”

Piura: escolares conocen cómo funciona la “Ruta de la Flagrancia”

Piura: Corte participa en segunda Pasantía Ronderil Territorial 2026 en San Miguel

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Amenazan a candidato a la alcaldía de Alto Trujillo

César Alfonso Luna Victoria León, exministro de Alberto Fujimori, es ratificado como jefe de la Sunat

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “En vez de amenazar, gobierne. El crimen sigue”