Sullana: 22 postulantes al Programa de Voluntariado Judicial participan en entrevistas

Un total de 22 postulantes al Programa de Voluntariado Judicial 2026 de la Corte Superior de Justicia de Sullana participaron en la etapa de entrevistas personales, como parte del proceso de selección para incorporarse a los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos de la institución.

La jornada de evaluación estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, el administrador distrital, Reinaldo Elías Silva y la jefa de Personal, Alessandra Ramírez Saavedra.

Durante la jornada, el presidente de la Corte destacó la participación y el compromiso demostrado por los jóvenes a lo largo del proceso de selección, y resaltó su interés por contribuir al fortalecimiento del servicio de justicia.