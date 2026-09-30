Piura: Corte participa en segunda Pasantía Ronderil Territorial 2026 en San Miguel

Ronderos y ronderas de Chalaco, Santo Domingo, el centro poblado de San Miguel y caseríos formaron parte de la segunda jornada de las Pasantías Ronderiles Territoriales 2026: “Acercando la justicia a la comunidad”, desarrollada en el Colegio San Miguel Arcángel.

La actividad, organizada por la Universidad de Piura (UDEP) y la Asociación Civil Fomento de Investigación y Acción para el Desarrollo (FIAD), se desarrolla en marco del programa “Desarrollo Sostenible del Ecosistema de Montaña, mediante la Mejora de la Calidad Educativa Pública”, con el cofinanciamiento de la Generalitat Valenciana y la Fundación Mainel.

En representación de la Corte Superior de Justicia de Piura participaron la Dra. Karen Agurto Moscol, jueza del Sexto Juzgado Laboral de Piura, y Marisol Alcocer Prado, responsable de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP). Durante su intervención, la magistrada transmitió el saludo del presidente de la institución, David Fernando Correa Castro, y destacó el compromiso del Poder Judicial con el trabajo articulado con las rondas campesinas y los operadores de justicia.

Como parte de la jornada, se brindó orientación sobre los mecanismos de acceso a la justicia y se desarrollaron talleres sobre violencia familiar, empoderamiento de la mujer en las relaciones de pareja y comunicación asertiva, equidad de género y acceso a la justicia.

Asimismo, los participantes participaron en espacios de diálogo sobre la prevención de la violencia y la atención de casos desde las autoridades comunales y las instituciones del distrito judicial.