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Corte Suprema prorroga funcionamiento de cuatro Salas Transitorias por tres meses

La medida rige desde el 1 de octubre de 2026 e incluye tres Salas de Derecho Constitucional y Social y una Sala Penal Transitoria.

Corte Suprema prorroga funcionamiento de cuatro Salas Transitorias. Foto: difusión.
Corte Suprema prorroga funcionamiento de cuatro Salas Transitorias. Foto: difusión.
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El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante la Resolución Administrativa N.° 000328-2026-CE-PJ, dispuso prorrogar por tres meses el funcionamiento de cuatro Salas Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, debido al considerable número de expedientes pendientes de resolución en estos órganos jurisdiccionales.

La medida comprende a la Primera, Tercera y Cuarta Salas de Derecho Constitucional y Social Transitorias, así como a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, cuyo funcionamiento se prorroga a partir del 1 de octubre de 2026 y por el término de tres meses.

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La decisión responde a que resulta necesario mantener su funcionamiento durante el periodo establecido. Esta disposición fue adoptada por unanimidad durante la cuadragésima séptima sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, realizada en mérito al Acuerdo N.° 1087-2026, y se sustenta en las atribuciones conferidas por el artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

De esta manera, el Poder Judicial mantiene en funcionamiento estas Salas Transitorias durante el periodo establecido, permitiendo continuar con la atención de los expedientes pendientes y avanzar en la resolución de los procesos a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la República.

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