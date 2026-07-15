Corte de Sullana culmina evaluación técnica del proceso de selección bajo el régimen 728

El comité de selección, liderado por el ingeniero Sebastián Elera, desarrolló los exámenes de forma transparente antes de la prueba. Foto: difusión.

El comité de selección, liderado por el ingeniero Sebastián Elera, desarrolló los exámenes de forma transparente antes de la prueba. Foto: difusión.

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Con éxito culminó la etapa de evaluación técnica de conocimientos del proceso de selección de personal bajo el régimen laboral N.° 728, desarrollándose en esta última jornada la evaluación correspondiente a la plaza de Asistente Administrativo I en las instalaciones de la Universidad Nacional de Frontera.

La actividad contó con la presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien supervisó el inicio de la prueba en su calidad de Oficial de Integridad. Asimismo, participó como veedora la abogada Maen Simone Vera Curay, representante del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial.

El comité de selección de personal, presidido por el ingeniero Sebastián Elera Sánchez e integrada por el licenciado Walter Quiroga Sullón y la licenciada Carmen Rodríguez Agurto, realizó la elaboración de los exámenes en horas previas, los cuales fueron sellados y trasladados a las sede universitaria para la transparencia del proceso.