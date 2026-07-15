HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Sala de Sullana confirma cadena perpetua por violación sexual de una menor de 14 años

La Sala Penal de Apelaciones de Sullana ratificó la cadena perpetua a Pedro Huamán Troncos por la violación de una menor de 14 años en Ayabaca, confirmando la decisión del Juzgado Colegiado.

Los hechos ocurrieron en un centro educativo el 2 de enero de 2022. Foto: Difusión.
Los hechos ocurrieron en un centro educativo el 2 de enero de 2022. Foto: Difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La Sala Penal de Apelaciones con funciones de Liquidadora de Sullana confirmó la sentencia de cadena perpetua del Juzgado Colegiado Supraprovincial a Pedro Huamán Troncos por delito de violación sexual de una menor de 14 años de edad.

Según la acusación fiscal los hechos ocurrieron en el sector de Olleros, Ayabaca, cuando la madre de la agraviada denunció que sorprendió al acusado abusando de su menor hija en la parte posterior de un centro educativo, llegando incluso a arrojarle piedras la tarde del 2 de enero del 2022, siendo denunciado y posteriormente intervenido por la policía de la jurisdicción.

PUEDES VER: Ruta de la Flagrancia: escolares conocen el proceso penal en la Corte de Sullana | sullana | La República

lr.pe

El tribunal considera que el fallo en primera instancia del Juzgado Colegiado está debidamente motivado, por lo que es infundado el recurso de apelación. Los jueces superiores señalan que no se puede atribuir el consentimiento de una niña menor de 14 años, para sostener relaciones sexuales. Y que finalmente la madre de la víctima fue testigo presencial del vejamen a su hija.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Separan del cargo a fiscal que agredió con un cabezazo a policía durante intervención en Piura

Separan del cargo a fiscal que agredió con un cabezazo a policía durante intervención en Piura

LEER MÁS
"Ella no se suicidó": Exigen al Ministerio Público continuar pericias tras hallazgo de madre en canal de Piura

"Ella no se suicidó": Exigen al Ministerio Público continuar pericias tras hallazgo de madre en canal de Piura

LEER MÁS
Fiscal agrede a policías y termina detenida tras intervención por presunta falta vehicular en Piura

Fiscal agrede a policías y termina detenida tras intervención por presunta falta vehicular en Piura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dictan prisión preventiva para cuatro investigados por presunto hurto en farmacias de Piura y Castilla

Dictan prisión preventiva para cuatro investigados por presunto hurto en farmacias de Piura y Castilla

LEER MÁS
Exfiscal Johanny Lindao afrontará investigación con comparecencia con restricciones

Exfiscal Johanny Lindao afrontará investigación con comparecencia con restricciones

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025