Sala de Sullana confirma cadena perpetua por violación sexual de una menor de 14 años

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La Sala Penal de Apelaciones con funciones de Liquidadora de Sullana confirmó la sentencia de cadena perpetua del Juzgado Colegiado Supraprovincial a Pedro Huamán Troncos por delito de violación sexual de una menor de 14 años de edad.

Según la acusación fiscal los hechos ocurrieron en el sector de Olleros, Ayabaca, cuando la madre de la agraviada denunció que sorprendió al acusado abusando de su menor hija en la parte posterior de un centro educativo, llegando incluso a arrojarle piedras la tarde del 2 de enero del 2022, siendo denunciado y posteriormente intervenido por la policía de la jurisdicción.

El tribunal considera que el fallo en primera instancia del Juzgado Colegiado está debidamente motivado, por lo que es infundado el recurso de apelación. Los jueces superiores señalan que no se puede atribuir el consentimiento de una niña menor de 14 años, para sostener relaciones sexuales. Y que finalmente la madre de la víctima fue testigo presencial del vejamen a su hija.