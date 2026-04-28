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Judicialidad

Jueza de Flagrancia dispone nueve meses de prisión preventiva por presunto intento de homicidio en Hospital Regional de Trujillo

Juan Carlos Sánchez Noriega permanecerá en el penal de varones de El Milagro mientras espera su juicio por intento de asesinato en Trujillo.

De ser hallado culpable de homicidio calificado en grado de tentativa, Sánchez Noriega podría afrontar una condena de al menos quince años. Fuente: Shutterstock.
De ser hallado culpable de homicidio calificado en grado de tentativa, Sánchez Noriega podría afrontar una condena de al menos quince años. Fuente: Shutterstock.
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Juan Carlos Sánchez Noriega esperará el inicio de su juicio de juzgamiento internado en el penal de varones de El Milagro, por su presunta participación en el intento de asesinato de un joven empresario al interior del Hospital Regional Docente de Trujillo, así lo dispuso la magistrada del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia.

En la audiencia se informó que Sánchez Noriega habría ingresado al hospital antes mencionado, a solicitud de una tercera persona y con el apoyo de su supuesto cómplice, a fin de acabar con la vida del agraviado, quien se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Su intento fue frustrado por familiares de la víctima que evitaron el ingreso del ahora investigado al área. En el registro de sus pertenencias, presuntamente se le halló una jeringa que contenía morfina en alta dosis, sustancia con la que pretendía cometer el asesinato.

Ante los elementos de convicción presentados y tras evaluarlos, la jueza de la Unidad de Flagrancia de Trujillo ordenó nueve meses de prisión preventiva para Juan Sánchez, solicitando se cursen los oficios para su internamiento en el penal hasta diciembre de 2026.

De ser comprobada su participación en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado en grado de tentativa, el investigado podría recibir una condena no menor de quince años de cárcel efectiva, conforme lo estipula el artículo 108º del Código Penal peruano.

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