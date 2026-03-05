Juez de Flagrancia ordena prisión preventiva para implicado en atentado al mercado Los Portales

El magistrado del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo dispuso que Brayan Gutiérrez Castro, conocido como “loco Banker”, permanezca internado en el penal de varones de El Milagro por un periodo de nueve meses, tras ser acusado de participar en la extorsión a comerciantes del mercado “Los Portales”.

El pasado 07 de enero, el centro de abastos ubicado en el distrito de El Porvenir fue atacado con una dinamita, la cual explosionó causando daños materiales. Ante ello, personal policial inició las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

Este trabajo de inteligencia permitió la captura de “loco Banker”, a quien se le habría encontrado en posesión de la unidad menor utilizada en el ataque, así como municiones. Además, se hallaron varios celulares, con los que habrían enviado los mensajes amenazantes a los vendedores del mercado, en los que les exigía el pago de una inscripción de 200 mil soles y una comisión diaria de 5 soles por cada puesto.

Ante ello, el juez de la Unidad de Flagrancia de Trujillo declaró fundado el pedido de prisión preventiva, ordenando el inmediato traslado de Gutiérrez Castro al penal, donde esperará el inicio de su juicio oral.

De corroborarse la información, el ahora investigado podría recibir una sentencia de hasta 25 años, por los delitos de extorsión en grado de tentativa y tenencia ilegal de municiones, tal como lo estipulan los artículos 200º y 279º del Código Penal peruano.