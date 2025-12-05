Unidad de Flagrancia de Sullana celebra su segundo aniversario de instalación

Durante la ceremonia, se reconoció al servidor Roger Merino Morales por su logro en los Juegos Nacionales Judiciales 2025. Fuente: Difusión.

En una ceremonia protocolar, la Unidad de Flagrancia de Sullana celebró su segundo aniversario de instalación ratificando su compromiso con la ciudadanía dando respuesta efectiva frente a los delitos en flagrancia gracias al trabajo conjunto del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública y la Policía Nacional del Perú.

Durante su participación el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, destacó la importancia del esfuerzo conjunto entre las entidades del sistema de justicia para garantizar una atención oportuna, célere y eficaz de los casos que ingresan a esta unidad.

Durante la ceremonia, se entregó un reconocimiento al servidor de esta unidad Roger Merino Morales, quien obtuvo el tercer puesto en la competencia de 100 metros planos, categoría libre, en los Juegos Nacionales Judiciales 2025.

El evento contó con la participación de magistrados, servidores y operadores del sistema de justicia que integran la Unidad de Flagrancia de Sullana, así como del director de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Sullana, Gregorio Alexander Purizaca Vignolo, entre otros.