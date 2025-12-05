HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de Sullana presenta Buena Práctica en Encuentro Internacional de Acceso a la Justicia

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, destacó la celeridad en las Jornadas de Justicia Itinerante en el XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales.

La iniciativa busca garantizar un acceso a la justicia más ágil y cercano. Fuente: Difusión.
La iniciativa busca garantizar un acceso a la justicia más ágil y cercano. Fuente: Difusión.

La celeridad en la programación de audiencias durante las Jornadas de Justicia Itinerante fue presentada como buena práctica por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, en el XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales de Perú e Iberoamérica y XIV Encuentro Nacional de Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia.

Durante su exposición, Li Córdova presentó los avances y resultados de esta iniciativa que se desarrolla en zonas rurales y altoandinas del distrito judicial de Sullana. Indicó que se realizaron cinco Jornadas de Justicia Itinerante para facilitar el acceso a la justicia de las poblaciones más alejadas.

En estas jornadas, las demandas se ingresaron de forma remota al Sistema Integrado Judicial (SIJ) y fueron admitidas el mismo día, lo que agilizó el envío de las notificaciones a los demandados. Gracias a este mecanismo, de las 25 demandas registradas en los distritos de Montero, Paimas, Sapillica y Lagunas, 11 ya cuentan con sentencia.

Durante 2025, se han llevado a cabo 12 Jornadas de Justicia Itinerante, beneficiando a 1,541 personas. Fuente: Difusión.

Durante 2025, se han llevado a cabo 12 Jornadas de Justicia Itinerante, beneficiando a 1,541 personas. Fuente: Difusión.

Asimismo, el presidente destacó que, en lo que va del 2025, se han realizado 12 Jornadas de Justicia Itinerante, brindando atención directa a 1,541 personas con el apoyo de 15 instituciones aliadas. Además, cabe resaltar que durante estas jornadas se emitieron 41 carnés para personas con discapacidad emitidos por Oredis el mismo día de la jornada.

Finalmente, Li Córdova reafirmó que estas intervenciones continuarán ampliándose, con el objetivo de garantizar un servicio judicial accesible, célere y cercano para las poblaciones vulnerables.

