HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
EN VIVO

El fracaso de López Aliaga y playas Las Sombrillas en riesgo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Judicialidad

Monitorean y evalúan la implementación del Sistema de Control Interno en la Corte Superior de Justicia de Piura

La Corte Superior de Justicia de Piura realizó sesiones de evaluación del sistema de control interno del 17 al 27 de noviembre, enfocándose en la eficiencia y transparencia institucional.

Se revisaron las medidas de control y remediación, buscando mejorar la gestión administrativa de la corte. Fuente: Difusión.
Se revisaron las medidas de control y remediación, buscando mejorar la gestión administrativa de la corte. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales mediante la promoción de la eficiencia, eficacia, ética y transparencia, se llevaron a cabo sesiones para el monitoreo y evaluación del sistema de control interno en la Corte Superior de Justicia de Piura.

Estas reuniones de trabajo estuvieron a cargo de la gerente de Administración Distrital, Doris Chunga Rojas; con el apoyo de la coordinadora de Racionalización, Milagros Cárcamo Cherres.

Las sesiones se realizaron del 17 al 27 de noviembre del presente año, donde se analizaron los avances de las medidas de control, medidas de remediación y avance de la implementación del Sistema de Control Interno en la Corte de Piura.

Participaron de las reuniones los jefes de unidad, coordinadores, administradores y otros funcionarios de la institución.

Cabe destacar que, al primer semestre del año 2025, el grado de madurez reportado ha sido del 84.91%, lo que representa un crecimiento respecto al período semestral del año 2024, es así que la Corte Superior de Justicia se encuentra con un nivel de madurez (NM) avanzado.

Como se recuerda, la finalidad del Sistema de Control Interno es proteger los recursos y bienes de la entidad, garantizando la confiabilidad de la información, además de promover el cumplimiento de la normativa y la rendición de cuentas, identificando y corrigiendo riesgos para la mejora continua.

Notas relacionadas
Caso Anthony Camizán: policía confiesa haber recibido celular de la víctima de manos del principal sospechoso de su desaparición

Caso Anthony Camizán: policía confiesa haber recibido celular de la víctima de manos del principal sospechoso de su desaparición

LEER MÁS
Piura: trabajadores administrativos del hospital Santa Rosa protestan por incumplimiento de pagos

Piura: trabajadores administrativos del hospital Santa Rosa protestan por incumplimiento de pagos

LEER MÁS
Proyectos educativos que transforman la sierra de Piura

Proyectos educativos que transforman la sierra de Piura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
SECIGRISTAS de la CSJAR culminaron sus prácticas con singular éxito

SECIGRISTAS de la CSJAR culminaron sus prácticas con singular éxito

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Judicialidad

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Nueva práctica de digitalización de expedientes agilizará el ingreso de medios probatorios en materia civil

Juez dispone nueve meses de prisión preventiva contra una pareja por extorsión a un centro educativo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025