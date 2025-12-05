Monitorean y evalúan la implementación del Sistema de Control Interno en la Corte Superior de Justicia de Piura

Se revisaron las medidas de control y remediación, buscando mejorar la gestión administrativa de la corte. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales mediante la promoción de la eficiencia, eficacia, ética y transparencia, se llevaron a cabo sesiones para el monitoreo y evaluación del sistema de control interno en la Corte Superior de Justicia de Piura.

Estas reuniones de trabajo estuvieron a cargo de la gerente de Administración Distrital, Doris Chunga Rojas; con el apoyo de la coordinadora de Racionalización, Milagros Cárcamo Cherres.

Las sesiones se realizaron del 17 al 27 de noviembre del presente año, donde se analizaron los avances de las medidas de control, medidas de remediación y avance de la implementación del Sistema de Control Interno en la Corte de Piura.

Participaron de las reuniones los jefes de unidad, coordinadores, administradores y otros funcionarios de la institución.

Cabe destacar que, al primer semestre del año 2025, el grado de madurez reportado ha sido del 84.91%, lo que representa un crecimiento respecto al período semestral del año 2024, es así que la Corte Superior de Justicia se encuentra con un nivel de madurez (NM) avanzado.

Como se recuerda, la finalidad del Sistema de Control Interno es proteger los recursos y bienes de la entidad, garantizando la confiabilidad de la información, además de promover el cumplimiento de la normativa y la rendición de cuentas, identificando y corrigiendo riesgos para la mejora continua.