Juzgado Colegiado de Flagrancia de Piura impone condena de veinte años de pena privativa de la libertad

El Juzgado Colegiado Conformado de Flagrancia de Piura, condenó por unanimidad a Richard E.S., como autor del delito contra la libertad sexual - tocamientos indebidos, imponiéndole una pena de veinte años de pena privativa de libertad efectiva.

La sentencia fue dispuesta por los magistrados Esthela Vanessa Alva Pantaleón de Yañez, Juan Carlos Chero Puse y Hilton Raúl Niño Castillo (director de debates), esto a través de la figura de terminación anticipada.

De esta manera, la condena empezará a computarse desde el 12 de agosto del 2025, momento de su internamiento en el establecimiento penitenciario de varones de Piura, hasta el 11 de agosto del 2045.Los hechos se remontan al día 11 de agosto del 2025, fecha en la cual el hoy sentenciado al promediar las 17 horas efectuó tocamientos indebidos a la menor agraviada, quien es su sobrina. Luego, la menor le comunicó el hecho a su abuela, quien al día siguiente denunció los estos actos. Posteriormente se detuvo a Richard E.S. y se llevaron a cabo las diligencias urgentes para el esclarecimiento de los hechos.

Cabe precisar que, esta sentencia aplica uno de los denominados mecanismos de simplificación procesal como es la Terminación Anticipada. Esta condena constituye la pena más alta lograda hasta el momento por la Unidad de Flagrancia de Piura, ratificando su compromiso con la Sociedad en la lucha frontal contra la delincuencia.