HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
Judicialidad

Realizan labores de sensibilización para prevenir el hostigamiento sexual laboral en el distrito judicial de Sullana

El equipo de trabajo de la Corte Superior de Justicia de Sullana implementa la Directiva N° 002-2025-CE-PJ, enfocándose en la prevención del hostigamiento sexual en el Poder Judicial.

Las actividades de sensibilización buscan fomentar un ambiente laboral seguro. Fuente: Difusión.
Las actividades de sensibilización buscan fomentar un ambiente laboral seguro. Fuente: Difusión.

El equipo de trabajo para la implementación en la Corte Superior de Justicia de Sullana de la Directiva N• 002-2025-CE-PJ, denominada: “Prevención, denuncia, atención, investigación y sanción del hostigamiento sexual en las sedes y dependencias administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial a nivel nacional”, realizó actividades de sensibilización e interacción con magistrados y servidores de las diferentes sedes judiciales de la provincia de Sullana.

La secretaria técnica de este equipo de trabajo abogada Pierina Rodríguez García expresó que el propósito es brindar información adecuada, y concientizar a los jueces, juezas y servidores judiciales sobre la importancia de fomentar un ambiente laboral seguro, libre de cualquier tipo de hostigamiento sexual, donde el respeto y la dignidad sean nuestra ley fundamental.

La comitiva encabezada por la jefa de Personal abogada Alessandra Ramírez Saavedra recorrió las oficinas administrativas de la sede principal, los diferentes juzgados del módulo penal corporativo de Sullana y la Unidad de Flagrancia, y de manera ágil, participativa y lúdica la psicóloga Patricia Calle explicó a los trabajadores las manifestaciones del hostigamiento sexual laboral mientras la secretaria técnica Pierina Rodríguez precisó el procedimiento administrativo disciplinario para los infractores en estos casos.

Charlas informativas sobre hostigamiento sexual laboral se extenderán a los juzgados de Talara y Ayabaca. Fuente: Difusión.

Charlas informativas sobre hostigamiento sexual laboral se extenderán a los juzgados de Talara y Ayabaca. Fuente: Difusión.

El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se manifiesta a través de una conducta o connotación sexual o sexista, que no es deseada por la persona que recibe el acto y que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante o puede afectar el desenvolvimiento laboral o de cualquier otra índole de la víctima.

Estas charlas informativas de prevención del hostigamiento sexual laboral continuarán desarrollándose en los diferentes juzgados de las sedes de Talara y Ayabaca en los próximos días.

Notas relacionadas
Jefe de la ODANC Piura realiza visita extraordinaria en el Módulo Penal Central

Jefe de la ODANC Piura realiza visita extraordinaria en el Módulo Penal Central

LEER MÁS
Juzgado Colegiado de Flagrancia de Piura impone condena de veinte años de pena privativa de la libertad

Juzgado Colegiado de Flagrancia de Piura impone condena de veinte años de pena privativa de la libertad

LEER MÁS
Monitorean y evalúan la implementación del Sistema de Control Interno en la Corte Superior de Justicia de Piura

Monitorean y evalúan la implementación del Sistema de Control Interno en la Corte Superior de Justicia de Piura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Tumbes juramenta Comité de Damas

Corte de Tumbes juramenta Comité de Damas

LEER MÁS
Corte de La Libertad realizará primera Mega Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal

Corte de La Libertad realizará primera Mega Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal

LEER MÁS
Corte de Lambayeque realiza pagos a sus trabajadores con su propio presupuesto

Corte de Lambayeque realiza pagos a sus trabajadores con su propio presupuesto

LEER MÁS
Jueza dispone notificar en braille a víctima de violencia

Jueza dispone notificar en braille a víctima de violencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO HOY vía América tvGO: grupos, bombos, a qué hora inicia y dónde ver evento de la FIFA

Jefe de la ODANC Piura realiza visita extraordinaria en el Módulo Penal Central

Grupo 5, Corazón Serrano y Agua Marina lideran el Spotify Wrapped 2025: la cumbia se impone como el género más escuchado en Perú

Judicialidad

Jefe de la ODANC Piura realiza visita extraordinaria en el Módulo Penal Central

Juzgado Colegiado de Flagrancia de Piura impone condena de veinte años de pena privativa de la libertad

Monitorean y evalúan la implementación del Sistema de Control Interno en la Corte Superior de Justicia de Piura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso aprueba ingreso de tropas estadounidenses en territorio peruano durante todo el 2026

En el Pleno del Congreso insisten con la reelección de rectores de universidades públicas

JEE abre proceso contra José Jerí por presunta infracción a la neutralidad electoral a favor de Somos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025