Realizan labores de sensibilización para prevenir el hostigamiento sexual laboral en el distrito judicial de Sullana

El equipo de trabajo para la implementación en la Corte Superior de Justicia de Sullana de la Directiva N• 002-2025-CE-PJ, denominada: “Prevención, denuncia, atención, investigación y sanción del hostigamiento sexual en las sedes y dependencias administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial a nivel nacional”, realizó actividades de sensibilización e interacción con magistrados y servidores de las diferentes sedes judiciales de la provincia de Sullana.

La secretaria técnica de este equipo de trabajo abogada Pierina Rodríguez García expresó que el propósito es brindar información adecuada, y concientizar a los jueces, juezas y servidores judiciales sobre la importancia de fomentar un ambiente laboral seguro, libre de cualquier tipo de hostigamiento sexual, donde el respeto y la dignidad sean nuestra ley fundamental.

La comitiva encabezada por la jefa de Personal abogada Alessandra Ramírez Saavedra recorrió las oficinas administrativas de la sede principal, los diferentes juzgados del módulo penal corporativo de Sullana y la Unidad de Flagrancia, y de manera ágil, participativa y lúdica la psicóloga Patricia Calle explicó a los trabajadores las manifestaciones del hostigamiento sexual laboral mientras la secretaria técnica Pierina Rodríguez precisó el procedimiento administrativo disciplinario para los infractores en estos casos.

Charlas informativas sobre hostigamiento sexual laboral se extenderán a los juzgados de Talara y Ayabaca. Fuente: Difusión.

El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se manifiesta a través de una conducta o connotación sexual o sexista, que no es deseada por la persona que recibe el acto y que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante o puede afectar el desenvolvimiento laboral o de cualquier otra índole de la víctima.

Estas charlas informativas de prevención del hostigamiento sexual laboral continuarán desarrollándose en los diferentes juzgados de las sedes de Talara y Ayabaca en los próximos días.