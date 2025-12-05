HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
EN VIVO

El fracaso de López Aliaga y playas Las Sombrillas en riesgo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Judicialidad

Jefe de la ODANC Piura realiza visita extraordinaria en el Módulo Penal Central

Cristhian Barrantes Díaz, jefe de la ODANC Piura, realizó una visita extraordinaria al Módulo Penal Central para verificar el cumplimiento de funciones procesales y administrativas.

Durante la inspección, se revisaron reportes de escritos pendientes, expedientes de apelación. Fuente: Difusión.
Durante la inspección, se revisaron reportes de escritos pendientes, expedientes de apelación. Fuente: Difusión.

El jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial – Piura (ODANC), Cristhian Barrantes Díaz, realizó una visita extraordinaria en el Módulo Penal Central, que comprende los Juzgados Penales de Investigación Preparatoria, Juzgados Unipersonales y Colegiados.

La diligencia tuvo como finalidad verificar el cumplimiento de las funciones procesales y administrativas, poniendo especial atención en los reportes de escritos pendientes de proveer, expedientes pendientes de elevar en apelación, actas de audiencias pendientes de elaboración y/o firma y expedientes con instalación de juicio oral pendientes de programación.

En la actividad también participó personal administrativo de la ODANC Piura y la administradora del Módulo Penal, Rixi Coronado Benites, quienes brindaron las facilidades para el desarrollo del control extraordinario.

Durante la visita, Barrantes Díaz sostuvo una reunión de trabajo con los secretarios y especialistas jurisdiccionales del Módulo Penal Central, a fin de recoger las principales dificultades que enfrentan en su labor diaria y coordinar acciones que permitan agilizar el trámite de los procesos, mejorar la carga procesal y optimizar la atención a los usuarios judiciales.

Como resultado de dicha reunión, se establecieron plazos concretos para que el personal jurisdiccional cumpla con la tramitación oportuna de los expedientes, con el compromiso de un monitoreo continuo por parte de la ODANC Piura. La ODANC Piura reafirma su compromiso institucional de fortalecer la función contralora, garantizando la transparencia, eficiencia y calidad en el servicio de administración de justicia en la jurisdicción.

Notas relacionadas
Caso Anthony Camizán: policía confiesa haber recibido celular de la víctima de manos del principal sospechoso de su desaparición

Caso Anthony Camizán: policía confiesa haber recibido celular de la víctima de manos del principal sospechoso de su desaparición

LEER MÁS
Piura: trabajadores administrativos del hospital Santa Rosa protestan por incumplimiento de pagos

Piura: trabajadores administrativos del hospital Santa Rosa protestan por incumplimiento de pagos

LEER MÁS
Proyectos educativos que transforman la sierra de Piura

Proyectos educativos que transforman la sierra de Piura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

LEER MÁS
Nueva práctica de digitalización de expedientes agilizará el ingreso de medios probatorios en materia civil

Nueva práctica de digitalización de expedientes agilizará el ingreso de medios probatorios en materia civil

LEER MÁS
Juez dispone nueve meses de prisión preventiva contra una pareja por extorsión a un centro educativo

Juez dispone nueve meses de prisión preventiva contra una pareja por extorsión a un centro educativo

LEER MÁS
Módulo Judicial Integrado en violencia desarrollará actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer

Módulo Judicial Integrado en violencia desarrollará actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Judicialidad

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Nueva práctica de digitalización de expedientes agilizará el ingreso de medios probatorios en materia civil

Juez dispone nueve meses de prisión preventiva contra una pareja por extorsión a un centro educativo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025