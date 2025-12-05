Jefe de la ODANC Piura realiza visita extraordinaria en el Módulo Penal Central

El jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial – Piura (ODANC), Cristhian Barrantes Díaz, realizó una visita extraordinaria en el Módulo Penal Central, que comprende los Juzgados Penales de Investigación Preparatoria, Juzgados Unipersonales y Colegiados.

La diligencia tuvo como finalidad verificar el cumplimiento de las funciones procesales y administrativas, poniendo especial atención en los reportes de escritos pendientes de proveer, expedientes pendientes de elevar en apelación, actas de audiencias pendientes de elaboración y/o firma y expedientes con instalación de juicio oral pendientes de programación.

En la actividad también participó personal administrativo de la ODANC Piura y la administradora del Módulo Penal, Rixi Coronado Benites, quienes brindaron las facilidades para el desarrollo del control extraordinario.

Durante la visita, Barrantes Díaz sostuvo una reunión de trabajo con los secretarios y especialistas jurisdiccionales del Módulo Penal Central, a fin de recoger las principales dificultades que enfrentan en su labor diaria y coordinar acciones que permitan agilizar el trámite de los procesos, mejorar la carga procesal y optimizar la atención a los usuarios judiciales.

Como resultado de dicha reunión, se establecieron plazos concretos para que el personal jurisdiccional cumpla con la tramitación oportuna de los expedientes, con el compromiso de un monitoreo continuo por parte de la ODANC Piura. La ODANC Piura reafirma su compromiso institucional de fortalecer la función contralora, garantizando la transparencia, eficiencia y calidad en el servicio de administración de justicia en la jurisdicción.