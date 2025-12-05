HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Decenas de madres, personas adultas mayores y estudiantes asistieron a Feria Llapanchikpaq Justicia por la no violencia contra las mujeres

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, inauguró la VIII Feria Nacional Simultánea Llapanchikpaq Justicia, centrada en la no violencia contra la mujer.

La feria reunió a cerca de quince instituciones públicas y a cientos de asistentes. Fuente: Difusión.
La feria reunió a cerca de quince instituciones públicas y a cientos de asistentes. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana Yone Pedro Li Córdova inauguró la VIII Feria Nacional Simultánea Llapanchikpaq Justicia “Por la No Violencia contra las mujeres” con la presencia de cerca de quince instituciones públicas y decenas de madres de familia, personas de la tercera edad y estudiantes de diferentes instituciones educativas.

El día de hoy en esta fiesta nacional en la que honramos el “Día de la No Violencia contra la mujer”, todas las instituciones estamos con la misma camiseta y dentro del marco de la ley 30364, consideramos que no solamente la violencia contra la mujer debe parar, sino contra todos los integrantes del grupo familiar, por la igualdad de género y por el respeto de los derechos fundamentales que constituyen la base fundamental para trabajar concertada y unida”, recalcó Li Córdova.

Es importante destacar la participación de estudiantes de la institución educativa Mayor PNP “Roberto Morales Rojas” y “José Cardó”, que a través de canciones y un poema expresaron su rechazo a la violencia a la mujer y el respeto a su integridad física, moral y psicológica. Así como la presencia de personal policial de la Comisaría PNP de la Familia en Sullana.

Entre las actividades, destacados estudiantes presentaron canciones y poemas. Fuente: Difusión.

Entre las actividades, destacados estudiantes presentaron canciones y poemas. Fuente: Difusión.

El titular de la Corte destacó la presencia del camión itinerante que apostado en la plaza Grau brindo orientación en línea de los procesos judiciales a los usuarios y recibió demandas de alimentos y rectificación de partidas. Agradeció la presencia de los representantes de las diferentes instituciones que brindaron orientación que públicamente también informaron el trabajo que realizan en favor de las poblaciones vulnerables.

Se hicieron presentes el Ministerio Público a través de la Unidad de Víctimas y Testigos, RENIEC, Seguro Integral de Salud, el Jurado Electoral Especial de Sullana, la Unidad de Flagrancia de Sullana, los programas sociales: Pensión 65 y Juntos, la Subregión de Salud, Universidad César Vallejo, Universidad Nacional de Frontera, Ministerio de Justicia, DEMUNA de Sullana entre otros.

