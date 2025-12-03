HOYSuscripcion LR Focus

Corte de La Libertad lanza convocatoria del programa “Voluntariado Judicial 2025”

Postulaciones serán virtuales del 06 al 16 de marzo.

Con 365 vacantes disponibles, el programa busca aliviar la sobrecarga en procesos judiciales. Fuente: Difusión.
Con 365 vacantes disponibles, el programa busca aliviar la sobrecarga en procesos judiciales. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de contribuir a la atención rápida y eficiente de los procesos jurisdiccionales y administrativos que se gestionan en la institución, la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha realizado el lanzamiento de la convocatoria para el programa "Voluntariado Judicial Multidisciplinario 2025". Esta iniciativa, diseñada por la Unidad de Gestión del Despacho Judicial, tiene como propósito abordar la problemática de la sobrecarga de trabajo en esta región.

La titular de la primera Corte  del Perú republicano informó que, con este proyecto, se pretende dar la oportunidad a 365 estudiantes universitarios del VIII ciclo en adelante, egresados y/o bachilleres de las carreras, como Derecho, Psicología, Administración, Contabilidad, Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social, Estadística y Economía, así como de las ingenierías Informática, Sistemas, Civil e Industrial, para que conozcan la labor que se desarrolla en los diferentes órganos jurisdiccionales y áreas de la institución.

Este es un llamado a los estudiantes de los últimos ciclos de las universidades pública y privadas de nuestra región que desee conocer de cerca la función jurisdiccional y administrativa de nuestra Corte. Son más de 300 vacantes que hemos aperturado para el desarrollo de actividades diversas conforme a cada perfil del voluntario, que coadyuven a la descarga procesal y procedimental en todas las sedes judiciales”, indicó la doctora León Velásquez.

Asimismo, se dio a conocer que los voluntarios realizarán esta labor durante siete meses, de marzo a octubre, y serán distribuidos en toda la región, siendo que 243 efectuarán labores jurisdiccionales, mientras que 122 serán ubicados en las áreas administrativas, ello con la finalidad de disminuir la carga que impacta en los procesos judiciales, logrando una descarga en el tratamiento de aproximadamente 3 000 expedientes judiciales y 1 500 labores administrativas.

Finalmente, la presidenta de la Corte resaltó la existencia de una comisión que estará a cargo del proceso de selección de los voluntarios, la cual recibirá las postulaciones, a través de un formulario virtual que se habilitará del 06 al 16 de marzo.

Cabe indicar que esta iniciativa fomentará una administración de justicia más eficiente y efectiva, beneficiando tanto a los ciudadanos como al sistema judicial en su conjunto.

Jueza de la Unidad de Flagrancia condena a sujeto por ciberdelito contra un menor de edad

Jueza de la Unidad de Flagrancia condena a sujeto por ciberdelito contra un menor de edad

Nueve meses de prisión preventiva para padre que habría abusado y embarazado a su propia hija

Nueve meses de prisión preventiva para padre que habría abusado y embarazado a su propia hija

Doce años de prisión para acusados de robo a un mototaxista

Doce años de prisión para acusados de robo a un mototaxista

Nueva práctica de digitalización de expedientes agilizará el ingreso de medios probatorios en materia civil

Nueva práctica de digitalización de expedientes agilizará el ingreso de medios probatorios en materia civil

Comité Distrital de Flagrancia delictiva desarrolla Primer Taller Interinstitucional para fortalecer trabajo en la Unidad de Flagrancia

Comité Distrital de Flagrancia delictiva desarrolla Primer Taller Interinstitucional para fortalecer trabajo en la Unidad de Flagrancia

