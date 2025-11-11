HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Sullana obtiene reconocimiento por Buena Práctica en Gestión Pública 2025

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, anunció el reconocimiento de su programa "Sirviendo a mi Comunidad" como Buena Práctica en Gestión Pública 2025.

Hasta la fecha, 456 sentenciados han participado en limpiezas y labores de arborización. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, informó que el programa “Sirviendo a mi Comunidad”, obtuvo el reconocimiento como Buena Práctica en Gestión Pública 2025 en la Categoría Fiscalización y Cumplimiento de la Ley, otorgado por la organización Ciudadanos al Día, que reconoce, las iniciativas e innovaciones implementadas en el estado a nivel nacional.

La autoridad judicial, mencionó que este galardón es producto de la iniciativa de su despacho, que logró a través de la articulación con el INPE y los gobiernos locales que los sentenciados libres cumplan con el mandato judicial, a través de la ejecución de jornadas de prestación de servicio a la comunidad en la que realizan labores de limpieza, descolmatación y arborización en las ciudades de Sullana y Talara.

Li Córdova resaltó que a la fecha han participado 456 sentenciados a trabajos comunitarios por los delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad, y sus labores son de recuperación de espacios públicos, como la limpieza en parques y de avenidas principales, recojo de residuos sólidos y sembrado de plantones, que permite mantener el orden y cuidado del ornato de la ciudad

Del mismo modo, hizo extensiva la felicitación a los jueces juezas, servidores judiciales, por su apoyo e identificación para lograr este objetivo, que reconoce a la Corte Superior de Justicia de Sullana, como la única corte en el norte del país, en ejecutar este tipo de jornadas y que han sido reconocidas por su eficiencia, y que además puede ser replicada a nivel nacional en beneficio de la ciudadanía.

Cabe precisar que, en esta edición, el Equipo Técnico ha reconocido a nivel nacional, 231 Buenas Prácticas en Gestión Pública, desarrolladas por más de 100 entidades, que dan cuenta de un Estado innovador y al servicio de las personas.

