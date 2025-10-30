HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Judicialidad

Corte de Piura fortalece la formación de mujeres líderes a través del curso de Orientadoras Judiciales

La Corte Superior de Justicia de Piura ofrece el curso gratuito para Orientadoras Judiciales 2025, dirigido a mujeres líderes para promover el acceso a la justicia en sus comunidades.

Este curso busca empoderar a las mujeres como agentes de cambio. Fuente: Difusión.
Con el propósito de capacitar a mujeres líderes en temas de acceso a la justicia y contribuir a la reducción de conflictos en sus comunidades, la Corte Superior de Justicia de Piura continúa desarrollando el curso gratuito para Orientadoras Judiciales 2025, una iniciativa impulsada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.

El curso se desarrolla de manera presencial y virtual mediante una metodología participativa que combina exposiciones, presentaciones audiovisuales y dinámicas grupales para analizar casos reales y plantear soluciones desde un enfoque ciudadano y preventivo; todo esto con el objetivo de fortalecer el conocimiento legal básico de las participantes, permitiéndoles orientar y acompañar a otras mujeres de sus comunidades frente a situaciones de vulnerabilidad.

Las mujeres participantes han recibido capacitaciones por parte de magistrados de la Corte Superior de Justicia de Piura e invitados especializado, en las que se abordaron temas como “Manejo de conflictos, comunicación efectiva y atención al usuario”, a cargo de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia y la psicóloga Lena Silva Bayona; “El Estado y la Constitución”, con la jueza superior Gloria Tatiana Panta Ordinola; “Alimentos y omisión a la asistencia familiar”, con la jueza Adaia Eliasib More Huamán; “Filiación y régimen de visitas”, dictado por el juez Víctor Miguel Araico Chávez; “Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar”, a cargo de la jueza Jacqueline Rosario Espinoza Ortiz; y “Rectificación de partidas”, expuesto por la jueza Karla Soledad Reyes Criollo.

En la sesión del veintisiete de octubre, la magistrada Isabel del Carmen Flores Nolasco, tuvo a su cargo la ponencia “Matrimonio y Unión de Hecho”, en la cual explicó los fundamentos legales que regulan la institución familiar, su protección constitucional y los deberes y derechos que surgen dentro del vínculo conyugal.

Además, destacó que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y abordó con claridad los requisitos y formalidades del matrimonio civil, así como los efectos jurídicos de la unión de hecho reconocidos por la legislación y jurisprudencia nacional. Asimismo, compartió casos y criterios del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema que ilustran la aplicación práctica de estos temas en la justicia peruana.

Cabe resaltar que este curso representa un esfuerzo sostenido de la Corte Superior de Justicia de Piura por acercar el sistema judicial a la ciudadanía y empoderar a las mujeres como agentes de cambio y promotoras de una justicia más humana, accesible y equitativa en sus comunidades. La capacitación se extenderá hasta el mes de noviembre, consolidando una red de orientadoras judiciales comprometidas con la construcción de una sociedad más justa e informada.

