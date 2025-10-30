Corte de Piura capacita a jóvenes paiteños

En el marco de las acciones preventivas, la Corte Superior de Justicia de Piura, a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Colán, desarrolló el taller “Conociendo mis deberes y derechos”, orientado a fortalecer el conocimiento de la comunidad educativa sobre los derechos de familia.

Esta actividad académica contó con la participación de magistrados de órganos jurisdiccionales de la provincia portuaria, quienes abordaron temas fundamentales para la convivencia familiar. La magistrada Isabel Flores Nolasco, jueza del Juzgado de Familia de Paita, tuvo a su cargo la ponencia “Deberes y derechos de los cónyuges”, en la que resaltó la importancia de la comunicación, el respeto mutuo y la responsabilidad compartida dentro del matrimonio.

Asimismo, explicó las implicancias legales y los actos jurídicos que conlleva contraer matrimonio, promoviendo entre los jóvenes la reflexión sobre los deberes y responsabilidades de la vida adulta. Por su parte, el magistrado Donaldo Chumacero Córdova, juez del Juzgado de Paz Letrado de Paita, expuso sobre el “Proceso de alimentos”, explicando los procedimientos legales y las obligaciones que garantizan el bienestar e inserción escolar de los hijos, destacando que el cumplimiento de esta obligación es un deber tanto legal como moral.

El taller estuvo dirigido a autoridades locales, docentes y estudiantes de 4° y 5° de secundaria de la Institución Educativa San Lucas de Colán, entre ellos alumnos, docentes y la directora del plantel. La actividad se desarrolló con el apoyo de la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Colán, aliada estratégica en la organización del evento y en la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La administradora de la sede judicial de Paita, Mary Garcés, indicó que esta iniciativa forma parte del compromiso conjunto entre el Poder Judicial y la Municipalidad Distrital de Colán para promover la cultura de paz, el respeto a los derechos y el fortalecimiento de los valores familiares en la comunidad.