HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Judicialidad

Corte de Piura capacita a jóvenes paiteños

La Corte Superior de Justicia de Piura y la Municipalidad de Colán realizaron el taller “Conociendo mis deberes y derechos”, para informar sobre derechos de familia a la comunidad educativa.

La actividad reunió a autoridades, docentes y estudiantes de secundaria. Fuente: Difusión.
La actividad reunió a autoridades, docentes y estudiantes de secundaria. Fuente: Difusión.

En el marco de las acciones preventivas, la Corte Superior de Justicia de Piura, a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Colán, desarrolló el taller “Conociendo mis deberes y derechos”, orientado a fortalecer el conocimiento de la comunidad educativa sobre los derechos de familia.

Esta actividad académica contó con la participación de magistrados de órganos jurisdiccionales de la provincia portuaria, quienes abordaron temas fundamentales para la convivencia familiar. La magistrada Isabel Flores Nolasco, jueza del Juzgado de Familia de Paita, tuvo a su cargo la ponencia “Deberes y derechos de los cónyuges”, en la que resaltó la importancia de la comunicación, el respeto mutuo y la responsabilidad compartida dentro del matrimonio.

Asimismo, explicó las implicancias legales y los actos jurídicos que conlleva contraer matrimonio, promoviendo entre los jóvenes la reflexión sobre los deberes y responsabilidades de la vida adulta. Por su parte, el magistrado Donaldo Chumacero Córdova, juez del Juzgado de Paz Letrado de Paita, expuso sobre el “Proceso de alimentos”, explicando los procedimientos legales y las obligaciones que garantizan el bienestar e inserción escolar de los hijos, destacando que el cumplimiento de esta obligación es un deber tanto legal como moral.

El taller estuvo dirigido a autoridades locales, docentes y estudiantes de 4° y 5° de secundaria de la Institución Educativa San Lucas de Colán, entre ellos alumnos, docentes y la directora del plantel. La actividad se desarrolló con el apoyo de la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Colán, aliada estratégica en la organización del evento y en la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La administradora de la sede judicial de Paita, Mary Garcés, indicó que esta iniciativa forma parte del compromiso conjunto entre el Poder Judicial y la Municipalidad Distrital de Colán para promover la cultura de paz, el respeto a los derechos y el fortalecimiento de los valores familiares en la comunidad.

Notas relacionadas
Servicios gratuitos y justicia al alcance de todos

Servicios gratuitos y justicia al alcance de todos

LEER MÁS
Designan a magistrado para el Juzgado de Investigación Preparatoria de Catacaos

Designan a magistrado para el Juzgado de Investigación Preparatoria de Catacaos

LEER MÁS
Jefe de la ODANC Piura realiza visitas inopinadas virtuales a jueces y juezas durante el desarrollo de audiencias en materia penal

Jefe de la ODANC Piura realiza visitas inopinadas virtuales a jueces y juezas durante el desarrollo de audiencias en materia penal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Señor de los Milagros visitó por primera vez la Sede Principal de la Corte Superior de Justicia de Moquegua

Señor de los Milagros visitó por primera vez la Sede Principal de la Corte Superior de Justicia de Moquegua

LEER MÁS
Dictan prisión preventiva contra los 16 presuntos integrantes de organización criminal en La Libertad

Dictan prisión preventiva contra los 16 presuntos integrantes de organización criminal en La Libertad

LEER MÁS
Primera Sesión Descentralizada de la Comisión Regional Anticorrupción de Moquegua se desarrolló en la provincia de Ilo

Primera Sesión Descentralizada de la Comisión Regional Anticorrupción de Moquegua se desarrolló en la provincia de Ilo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Judicialidad

Jueces de La Libertad expresan preocupación por agresiones contra magistrados

Presidente Bravo Llaque resalta resultados y trabajo coordinado en inauguración del Laboratorio de Criminalística de la Unidad de Flagrancia

Corte de Lambayeque y Policía Nacional del Perú inauguran primer Laboratorio de Criminalística en una Unidad de Flagrancia

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025