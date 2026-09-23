Piura: dictan 7 meses de prisión preventiva a investigado por tenencia ilegal de armas

La jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura declaró procedente el pedido de prisión preventiva por siete meses contra Jefferson Emilio S.L., quien viene siendo investigado por el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

El investigado fue detenido el 15 de septiembre por personal de la Sección de Investigación de Delitos y Faltas de la Comisaría PNP Piura, a quien se le encontró dos armas de fuego, durante un operativo de control territorial.

Según el reporte policial, alrededor de las 2.00 p. m., agentes que realizaban patrullaje por el sector 10 del AA.HH. Nueva Esperanza fueron alertados por un vecino sobre un sujeto armado que vestía polo blanco y bermuda verde y que estaría cometiendo actos delictivos en la zona.

Al ubicar a una persona con las características señaladas, la Policía intentó realizarle un control de identidad. El sujeto hizo caso omiso y se dirigió apresuradamente hacia el interior de una vivienda, por lo que fue perseguido por los agentes. En ese momento se le observó arrojar un objeto pequeño de color plateado hacia una habitación, el cual resultó ser un revólver calibre con siete municiones sin percutir.

El intervenido fue identificado como Jefferson Emilio S.L. En el inmueble también se encontró una segunda arma de fuego debajo de un colchón, el arma no tenía marca ni número de serie.