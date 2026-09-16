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Piura: condenan a 11 años y 3 meses de prisión por robo a mujer gestante

Los sentenciados fueron condenados mediante terminación anticipada por un robo ocurrido en marzo en Veintiséis de Octubre.

Piura: condenan a dos personas por robo agravado a mujer gestante. Foto: difusión.
Piura: condenan a dos personas por robo agravado a mujer gestante. Foto: difusión.
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A través de la figura de la terminación anticipada, la jueza encargada del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, sentenció a 11 años y 3 meses de pena privativa de la libertad efectiva a dos personas por el robo de un celular a una mujer que se encontraba en estado de gestación.

Este hecho ilícito ocurrió la mañana del 13 de marzo del año 2026, en el A.H. San Martín, del distrito de Veintiséis de Octubre en Piura, cuando Jean C. Sandoval M. y Jean P. Elías S. cometieron el delito de robo agravado.

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Según la denuncia, la agraviada —de 29 años y con 33 semanas de gestación— salió de su domicilio ubicado en el A.H. San Martín, para recoger a su menor hijo. Minutos después, mientras caminaba, se le aproximó un mototaxi de color azul de donde descendió un sujeto que le arrebató el teléfono celular que llevaba en la mano, golpeándola y causándole lesiones en su cuerpo.

Cuando la agraviada denunciaba los hechos en la comisaría de Piura, vio como los agentes policiales ingresaban a dos personas que habían sido detenidas en actitud sospechosa en una mototaxi, en ese momento la víctima los reconoció junto al vehículo menor donde se movilizaron para asaltarla, dando aviso inmediatamente a los agentes del orden.

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Es necesario precisar que, ambos sentenciados ya se encuentran internados en el Penal de Piura, en donde venían cumpliendo con la medida de prisión preventiva.

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