Piura: dictan 6 meses de prisión preventiva a mototaxista investigado por robo agravado

El juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura aprobó el pedido de prisión preventiva por seis meses para Yordy Junior E.F., quien estaría vinculado a dos asaltos a mano armada que se cometieron, de manera consecutiva, la tarde del 9 de septiembre del presente año, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

El primero de los hechos sucedió a las 5.00 p. m. a inmediaciones del dren de la Av. Marcavelica, cuando dos personas fueron asaltadas con un arma de fuego por cuatro sujetos que se movilizaban a bordo de una mototaxi color negra con techo de color rojo.

A ellos les arrebataron sus celulares, dinero en efectivo y dos cascos de seguridad. Tras el asalto, las victimas lograron visualizar la placa de rodaje del vehículo menor.

Posteriormente, a las 05.15 p. m., en la intersección de la calle Holanda y Rusia, dos jóvenes fueron asaltados por cuatro personas que se movilizaban en el mismo vehículo, a quienes les quitaron, bajo amenazas con arma de fuego, dos equipos de celular. Ellos también lograron visualizar la placa del vehículo.

Posteriormente, los agraviados denunciaron los hechos ante la policía, sin embargo al día siguiente decidieron salir a buscar el vehículo donde se movilizaron los asaltantes, logrando ubicar en menos de 24 horas con apoyo policial, el vehículo con la misma placa y la captura del investigado, a quien reconocieron como el conductor de la mototaxi negra.