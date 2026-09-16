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Piura: ordenan prisión preventiva para conductor investigado por muerte de adulto mayor

La medida fue dictada contra un conductor investigado por la muerte de un adulto mayor de 80 años en un accidente de tránsito.

Piura: dictan prisión preventiva a conductor investigado por homicidio culposo. Foto: difusión.
Piura: dictan prisión preventiva a conductor investigado por homicidio culposo. Foto: difusión.
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La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura revocó la medida de comparecencia con restricciones y ordenó la ubicación y captura de Arturo E.B., quien afronta una investigación judicial por la muerte, en un accidente de tránsito, de un adulto mayor de 80 años en la Av. José Aguilar Santisteban en Piura, el pasado 29 de agosto de 2026.

De esta manera, se ordenó que Arturo E.B. afronte el proceso internado en el Establecimiento Penitenciario de Piura, bajo la medida de prisión preventiva por el plazo de nueve meses, mientras se defina su situación legal.

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Talara: dictan prisión preventiva a dos investigados por presunto homicidio | piura | La República

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Esta medida se basa en que el arraigo familiar y laboral del investigado no tienen la suficiente calidad para asegurar su presencia durante todo el proceso judicial, donde la pena probable a imponer supera los cinco años de pena privativa de la libertad y existen elementos de convicción que lo vinculan con la comisión de los delitos de homicidio culposo y daños.

Como se sabe, según la fiscalía Arturo E.B. de 28 años, manejaba bajo los efectos del alcohol cuando atropelló al adulto mayor, el dosaje etílico que se le practicó al conductor arrojó 2.01 gramos de alcohol por litro de sangre, resultado considerado un alto grado de ebriedad.

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