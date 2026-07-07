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Corte de Piura realizó ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional por Fiestas Patrias

La Corte Superior de Justicia de Piura realizó esta mañana una ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional, en cumplimiento del Decreto Supremo N.° 127-2025-PCM, promoviendo la identidad nacional.

El acto conmemoró el trigésimo primer aniversario de la Sede Judicial de Paita. Fuente: difusión.
El acto conmemoró el trigésimo primer aniversario de la Sede Judicial de Paita. Fuente: difusión.
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Esta mañana, la Corte Superior de Justicia de Piura llevó a cabo una significativa ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional. El acto se realizó en cumplimiento del Decreto Supremo N.° 127-2025-PCM, el cual busca fortalecer la identidad nacional y el respeto a los símbolos patrios en las instituciones del Estado.

En esta ocasión especial, la ceremonia también conmemoró el trigésimo primer aniversario de creación de la Sede Judicial de Paita. El evento contó con la destacada participación del doctor David Fernando Correa Castro, presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, presidentes de las Salas Superiores, jueces superiores, especializados, mixtos, paz letrado, funcionarios, servidores jurisdiccionales y administrativos de la institución.

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Homenaje Institucional

Antes de iniciar con el acto protocolar, se vivió un momento de profunda emotividad y respeto. Los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria del doctor Galileo Galilei Mendoza Calderón, exmagistrado de la Corte Superior de Justicia de Piura, en reconocimiento a su valioso legado, compromiso y vocación de servicio a la justicia. La institución extendió sus más sinceras muestras de solidaridad a su esposa, hijos y familiares.

Izamiento del Pabellón Nacional

El honor de izar el Pabellón Nacional correspondió al presidente de la Corte, David Fernando Correa Castro, quien estuvo acompañado por el magistrado Luis Benjamín Vásquez Alza, juez del Juzgado Civil de Paita, y el señor Gerardo Peña García, administrador de los Juzgados de la Provincia de Paita. Para culminar, todos los presentes entonaron con fervor cívico las sagradas estrofas de nuestro Himno Nacional.

PUEDES VER: Corte de Piura participa en el XV aniversario de la Corte de Sullana | piura | La República

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Asimismo, demostrando un firme compromiso con el Perú en este inicio del mes de la patria, los magistrados, así como el personal judicial y administrativo de la sede judicial de Huarmaca, participaron activamente en el izamiento del Pabellón Nacional realizado en la Plaza de Armas de Huarmaca.

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