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Dictan nueve meses de prisión preventiva para tres investigados por robo agravado en Piura

La jueza Pamela Martínez dictó prisión preventiva por nueve meses a tres implicados en el robo a una pareja en Piura, ocurrido el 25 de junio.

Los acusados fueron detenidos tras un operativo policial luego del atraco. Fuente: difusión.
Los acusados fueron detenidos tras un operativo policial luego del atraco. Fuente: difusión.
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La jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, Pamela Martínez, ordenó la medida de prisión preventiva, por nueve meses, para tres personas que estarían implicadas en el robo a una pareja, cuando estas se trasladaban en una mototaxi.

De esta manera, Nicole S. A. será internada en el penal de mujeres de Sullana, mientras que Héctor G. R. y Jesús S. C. pasarán al Establecimiento Penitenciario de Piura.

PUEDES VER: Corte de Piura reconoce a trabajadora judicial tras 46 años de servicio | piura | La República

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Según la tesis fiscal, los hechos habrían ocurrido la madrugada del pasado 25 de junio, cuando una pareja salió de una discoteca en el distrito de Veintiséis de Octubre, para luego abordar una mototaxi conducida por Nicoles S. A.

Después, tras avanzar un largo tramo, la conductora detuvo la moto a la altura del dren de López Albujar, donde aparecieron los otros dos investigados, quienes le arrebataron dos equipos de celular y dinero en efectivo a la pareja. Ellos fueron capturados tras un operativo policial que se ejecutó en la zona, tras la denuncia de los agraviados.

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