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Corte de Piura reconoce 46 años de servicio de trabajadora judicial de Catacaos

El acto contó con la presencia de destacados funcionarios, incluido el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Correa Castro, que homenajeó su trayectoria.

Jueces y trabajadores del Módulo Básico de Justicia de Catacaos celebraron el cese por límite de edad. Fuente: difusión.
Jueces y trabajadores del Módulo Básico de Justicia de Catacaos celebraron el cese por límite de edad. Fuente: difusión.
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Jueces y trabajadores que integran el Módulo Básico de Justicia de Catacaos, participaron de la ceremonia de despedida y cese por límite de edad del técnico judicial Blanca Etelvira Facundo Huamán.

PUEDES VER: Unidad de Flagrancia de Piura realiza jornada extraordinaria para agilizar procesos judiciales | piura | La República

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El acto de despedida y agradecimiento a la trabajadora judicial contó con la presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro; así como, del juez decano de Catacaos, Franklin Pérez Santa Cruz; la gerente de Administración Distrital, Doris Chunga; entre otros.

Durante la ceremonia, Correa Castro destacó que Blanca Etelvira en sus 46 años de servicio a este Poder del Estado, laboró en áreas como antecedentes penales, en la mesa de partes del Primer y Segundo Tribunal Correccional.

Igualmente, en la Sala Civil se desempeñó primero como personal de Mesa de Partes y luego en la relatoría. De igual manera, trabajó como asistente en el Primer Juzgado Penal de Piura, posteriormente se desempeñó como especialista legal del juzgado de paz letrado de Castilla y finalmente, en el año 2000, con la creación de los Módulos Básicos de Justicia, fue designada como técnico judicial del Centro de Distribución General de Catacaos.

PUEDES VER: Juzgado de Familia de Paita cumple su tercer año consecutivo al servicio de la comunidad paiteña | piura | La República

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En esta ceremonia Facundo Huamán recibió una placa de reconocimiento por parte de la institución; así como, obsequios, presentes y diversas muestras de cariño y respeto por parte de sus compañeros.

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