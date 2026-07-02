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ODAJUP supervisa el funcionamiento de los Juzgados de Paz de Tambogrande

La Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) realizó una supervisión en los Juzgados de Paz de Tambogrande para evaluar su funcionamiento y calidad de servicio.

Marisol Alcocer Prado, responsable de la ODAJUP, revisó documentos y la gestión de expedientes. Fuente: difusión.
Marisol Alcocer Prado, responsable de la ODAJUP, revisó documentos y la gestión de expedientes. Fuente: difusión.
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Como parte del Plan de Trabajo de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) de la Corte Superior de Justicia de Piura, se llevó a cabo una visita de supervisión presencial a los Juzgados de Paz del distrito de Tambogrande, con la finalidad de verificar su adecuado funcionamiento y la calidad del servicio que brindan a la comunidad.

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La visita estuvo a cargo de la responsable de la ODAJUP, Marisol Alcocer Prado, quien realizó la revisión documentaria de los libros de registro de actuaciones judiciales y notariales.

Del mismo modo, evaluaron la gestión de expedientes y los tiempos de respuesta en los procesos comunitarios, constatándose que la atención a los usuarios se desarrolla conforme a las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

La Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, seguirá ejecutando visitas de supervisión presenciales y virtuales en diversos Juzgados de Paz del distrito judicial, en el marco de las acciones programadas para el presente año.

PUEDES VER: Unidad de Flagrancia de Piura realiza jornada extraordinaria para agilizar procesos judiciales | piura | La República

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A ello se suma que, la ODAJUP continúa desarrollando actividades para el fortalecimiento de las capacidades de los jueces y juezas de paz, realizando el pasado 26 de junio, una capacitación virtual sobre Derecho Alimentario, la misma que estuvo a cargo de Sindi Mónica Román Ordinola, jueza del Primer Juzgado de Paz Letrado de Piura.

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