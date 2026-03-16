Articularán acciones en beneficio de población vulnerable de Piura

Este acuerdo se llevó a cabo en una reunión entre el presidente de la Corte y docentes de la universidad. Fuente: Difusión.

Este acuerdo se llevó a cabo en una reunión entre el presidente de la Corte y docentes de la universidad. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Piura y la Universidad César Vallejo sumarán esfuerzos para la atención de víctimas de violencia familiar, psicológica y económica, esto a través del centro jurídico que implementará dicha casa de estudios en la ciudad de Piura.

Este acuerdo se tomó tras una reunión que sostuvo el presidente de la institución judicial, David Fernando Correa Castro, con los docentes investigadores de la Universidad Frisa Aliaga Guevara, Milagros Coronado Calderón y Carlos Cueva Alcántara, quienes tienen a cargo este proyecto que busca beneficiar a la población vulnerable.

La iniciativa comprende el proceso de investigación y atención de víctimas por violencia, esto con el objetivo de que el ámbito académico pueda contribuir a la solución de problemas sociales, con la ayuda de instituciones gubernamentales como la Corte Superior de Piura.