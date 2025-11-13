Juzgado de Los Órganos dicta nueve meses de prisión preventiva para sujeto por presunto delito de tentativa de homicidio calificado

El Juzgado de Paz Letrado con funciones de Investigación Preparatoria de Los Órganos que despacha la jueza Karla Jannet Ato Lizama declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de nueve meses, formulado por el Ministerio Público contra Sebastián Renato Maceda Calderón, por los presuntos delitos contra el cuerpo, la vida y la salud en la modalidad de homicidio calificado en grado de tentativa; fabricación y uso o porte de arma de fuego y receptación.

La magistrada declaró fundado el requerimiento fiscal en mérito a los graves elementos de convicción como el acta del revólver calibre 38 incautado con cinco municiones, así como 3 celulares, uno de los cuales fue robado a un turista británico. Además del certificado médico legal del agraviado que determinó la presencia de lesiones recientes por proyectil de arma de fuego y la visualización de videos donde habría sido identificado.

Los hechos se produjeron el 03 de noviembre del presente en la localidad de Máncora cuando un grupo de personas atacó con arma de fuego a un ciudadano que compartía sus alimentos con sus familiares, causándole una herida en el cuero cabelludo. Horas después la policía pudo identificar al imputado por las cámaras de video vigilancia, siendo aprehendido cuando intentaba huir, incautándole un arma de fuego.