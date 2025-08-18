Tercera Jornada de capacitación a jueces de paz de Piura sobre función notarial

La Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) de la Corte Superior de Justicia de Piura desarrolló la tercera jornada de capacitación dirigida a los jueces y juezas de paz de la región, con el propósito de fortalecer sus conocimientos y competencias en el ejercicio de la función notarial, a fin de garantizar un servicio eficiente, seguro y conforme a la ley en beneficio de la ciudadanía.

Fueron cincuenta participantes que ejercen funciones de jueces de paz en lugares como Caleta Puerto Rico, Pueblo Nuevo de Colán, Monte Castillo, Locuto, Sapalache, Santo Domingo, Paltashaco, La Matanza, Chalaco, Los Ranchos, Limón de Porcuya, entre otros.

En esta oportunidad, se contó con la participación del señor notario Mario Minaya Alegría, quien expuso sobre los alcances y responsabilidades del quehacer notarial como son las escrituras de transferencia y certificaciones y constancias; por otro lado, la señora Mileny Espinoza, funcionaria de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), abordó el tema de las funciones notariales para la inscripción de comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, así como el procedimiento registral y la importancia de la formalización.

Por su parte la señora Marisol Alcocer Prado, responsable de la ODAJUP de Piura, brindó alcances sobre el uso del libro notarial y del archivo de actuaciones notariales, para finalmente destacar la relevancia de la actualización permanente de los jueces para el correcto ejercicio de la labor judicial y extrajudicial de los jueces de paz.

Cabe destacar que, con estas jornadas, autorizadas mediante la Resolución Administrativa ochenta y siete del presente año del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Corte Superior de Justicia de Piura reafirma su compromiso de fortalecer las capacidades de las autoridades de justicia de paz, garantizando un servicio accesible y de calidad en todo el distrito judicial.