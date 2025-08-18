Juez supremo realizó visita de monitoreo a Juzgado de Extinción de Dominio de Piura

A fin de supervisar el funcionamiento del Juzgado Transitorio de Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Piura, el juez supremo y coordinador del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio del Poder Judicial, Manuel Estuardo Luján Túpez, junto a su equipo de trabajo, recorrió las instalaciones de esta dependencia judicial.

Previo a la visita, Luján Túpez sostuvo una reunión con el presidente de la Corte de Piura, David Fernando Correa Castro, así como con el presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones, Tulio Villacorta Calderón, el juez del Juzgado de Extinción de Dominio de Piura, Jorge Nole Sócola, y otros funcionarios.

Posteriormente, el juez supremo se dirigió a la sede judicial de la urbanización Santa Ana de Piura, donde dialogó con los integrantes del Juzgado Transitorio de Extinción de Dominio, esto con el objetivo de conocer las necesidades de infraestructura y de equipamiento, las mismas que serán subsanadas para mejorar el servicio de justicia.

Asimismo, Luján Túpez exhortó al personal a trabajar siempre con respeto y tolerancia hacia quienes forman parte de un proceso judicial, ya que ello contribuirá a la mejora del servicio de justicia. Además, destacó que próximamente esta dependencia transitoria pasará a tener la condición de juzgado permanente, garantizando la mejora de las condiciones para el desempeño de la función jurisdiccional.