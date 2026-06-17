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Judicialidad

Poder Judicial capacitará a usuarios de diez distritos judiciales sobre el Expediente Judicial Electrónico en procesos de familia

El Poder Judicial implementará una capacitación virtual sobre el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica, dirigida a usuarios judiciales externos.

La capacitación se llevó a cabo el 3 de junio a las 3:00 p. m., a través de Google Meet. Fuente: difusión.
La capacitación se llevó a cabo el 3 de junio a las 3:00 p. m., a través de Google Meet. Fuente: difusión.
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En el marco de las acciones orientadas a consolidar la modernización del sistema de justicia, el Poder Judicial, a través de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE), desarrollará una capacitación virtual dirigida a usuarios judiciales externos sobre la implementación del EJE y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) en los procesos de tenencia y régimen de visitas.

Esta actividad forma parte de la implementación progresiva de ambas herramientas tecnológicas aprobada mediante la Resolución Administrativa n.° 000100-2026-CE-PJ, la cual dispone su incorporación en la especialidad y subespecialidad de familia civil para los procesos de tenencia, variación de tenencia, régimen de visitas y variación de régimen de visitas en 32 cortes superiores de justicia del país.

PUEDES VER: Corte de Moquegua moderniza atención judicial con implementación del Expediente Judicial Electrónico en procesos de tenencia y régimen de visitas | moquegua | La República

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La segunda etapa de este proceso entró en funcionamiento el pasado 25 de mayo de 2026 en las cortes superiores de justicia del Callao, Cañete, Huancavelica, Lima Sur, Moquegua, Pasco, Puente Piedra-Ventanilla, Selva Central, Sullana y Tumbes.

Como parte de las acciones de difusión y fortalecimiento de capacidades, el miércoles 3 de junio, a las 3.00 p. m., se realizará la capacitación virtual denominada “Implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en los procesos de tenencia y régimen de visitas”. La actividad se desarrollará mediante la plataforma Google Meet y será transmitida en vivo a través del Facebook institucional del EJE y las redes sociales de las cortes superiores comprendidas en esta etapa de implementación.

La jornada académica está dirigida a integrantes de los colegios de abogados, Defensa Pública, Demuna, abogados litigantes y ciudadanía en general de los diez distritos judiciales mencionados, con el propósito de promover el adecuado uso de las herramientas digitales implementadas por el Poder Judicial, contribuyendo así a un servicio de justicia más accesible, eficiente, célere y transparente.

Durante la capacitación se abordarán temas vinculados al proceso de tenencia y régimen de visitas, así como el uso de la Mesa de Partes Electrónica para la presentación de demandas y escritos en materia de familia civil, además de las funcionalidades del visor del Expediente Judicial Electrónico.

PUEDES VER: Corte de Moquegua entrega cerca de dos millones de soles en depósitos judiciales a favor de usuarios | moquegua | La República

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Las exposiciones estarán a cargo de Patricia Rodríguez Valladares, jueza provisional del Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Huaura, y de Lorenzo Guerrero Ñopo, analista de Implantación de la Gerencia de Tecnologías de la Información del Poder Judicial.

La Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del EJE informó que los participantes que registren su asistencia y completen la encuesta de satisfacción recibirán una constancia de participación.

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