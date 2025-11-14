HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Judicialidad

Confirman 10 años de cárcel para sujeto que realizó tocamientos a menor en Samanco

La Corte Superior de Justicia del Santa confirmó la condena de 10 años de prisión a Lenyn Percy Rosales por actos contra el pudor de una niña de 11 años, tras denuncia de abuso.

Rosales intentó silenciar a la niña ofreciéndole dinero, pero ella finalmente denunció el abuso. Fuente: Difusión.
Rosales intentó silenciar a la niña ofreciéndole dinero, pero ella finalmente denunció el abuso. Fuente: Difusión.

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó la condena de 10 años de prisión impuesta a Lenyn Percy Rosales de la Cruz, por el delito de actos contra el pudor en agravio de una niña de 11 años de edad.

Los hechos ocurrieron entre febrero de 2017 y marzo de 2019, en dos viviendas del distrito de Samanco y el centro poblado de Captuy, a donde la víctima acudía a pernoctar, tras la separación de sus progenitores. La acusación fiscal señala que los hechos ocurrían cuando la menor visitaba a la familia paterna. Cuando todos descansaban, Rosales de la Cruz aprovechaba para realizarle tocamientos y besarla.

Con el fin de que la menor no lo delate, el depravado le entregaba dinero. Cuando la agraviada regresó a vivir con su madre, decidió contar todo el abuso al que fue sometida. De inmediato, se realizó la respectiva denuncia penal.

En primera instancia, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte del Santa sentenció a Lenyn Rosales a 10 años de cárcel. Pese a que interpuso un recurso de apelación, la Primera Sala Penal de Apelaciones declaró infundado el pedido y confirmó la condena, así como el pago de 2500 soles por concepto de reparación civil.

Notas relacionadas
"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

LEER MÁS
Señor de los Milagros visitó por primera vez la Sede Principal de la Corte Superior de Justicia de Moquegua

Señor de los Milagros visitó por primera vez la Sede Principal de la Corte Superior de Justicia de Moquegua

LEER MÁS
Primera Sesión Descentralizada de la Comisión Regional Anticorrupción de Moquegua se desarrolló en la provincia de Ilo

Primera Sesión Descentralizada de la Comisión Regional Anticorrupción de Moquegua se desarrolló en la provincia de Ilo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

LEER MÁS
Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

LEER MÁS
Corte de Lambayeque inaugura lactario institucional en sede "Óscar Burga Zamora” y fortalece su compromiso con el bienestar y la igualdad de género

Corte de Lambayeque inaugura lactario institucional en sede "Óscar Burga Zamora” y fortalece su compromiso con el bienestar y la igualdad de género

LEER MÁS
Corte de Cajamarca fortalece los servicios de justicia en la provincia de San Pablo

Corte de Cajamarca fortalece los servicios de justicia en la provincia de San Pablo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Judicialidad

Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

Corte de Lambayeque inaugura lactario institucional en sede "Óscar Burga Zamora” y fortalece su compromiso con el bienestar y la igualdad de género

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025