Confirman 10 años de cárcel para sujeto que realizó tocamientos a menor en Samanco

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó la condena de 10 años de prisión impuesta a Lenyn Percy Rosales de la Cruz, por el delito de actos contra el pudor en agravio de una niña de 11 años de edad.

Los hechos ocurrieron entre febrero de 2017 y marzo de 2019, en dos viviendas del distrito de Samanco y el centro poblado de Captuy, a donde la víctima acudía a pernoctar, tras la separación de sus progenitores. La acusación fiscal señala que los hechos ocurrían cuando la menor visitaba a la familia paterna. Cuando todos descansaban, Rosales de la Cruz aprovechaba para realizarle tocamientos y besarla.

Con el fin de que la menor no lo delate, el depravado le entregaba dinero. Cuando la agraviada regresó a vivir con su madre, decidió contar todo el abuso al que fue sometida. De inmediato, se realizó la respectiva denuncia penal.

En primera instancia, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte del Santa sentenció a Lenyn Rosales a 10 años de cárcel. Pese a que interpuso un recurso de apelación, la Primera Sala Penal de Apelaciones declaró infundado el pedido y confirmó la condena, así como el pago de 2500 soles por concepto de reparación civil.