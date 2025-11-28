HOYSuscripcion LR Focus

Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.
Judicialidad

Juez ordena 7 días de detención judicial en flagrancia para implicados en violento asalto a ciudadana que retiró s/ 86,600 del BCP

La medida judicial busca avanzar en las diligencias necesarias para esclarecer el caso y garantizar la seguridad de la víctima y los testigos del asalto armado.

La detención se produce tras una extensa audiencia, donde se presentaron pruebas. Fuente: Difusión.
Tras una extensa audiencia que se inició a las 14:30 horas y culminó cerca de las 19:30 horas, el juez Absalón Cabrera Rodríguez, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Turno, declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público y dictó 7 días de detención judicial en flagrancia contra Marco Antonio Vega Mercado, Deisy Jackeline Rubio Cruzado, Dany Jeeferson Chávez Rubio y Arturo Chávez Alvarado, investigados por el presunto delito de robo agravado.

La medida fue adoptada luego de evaluar detalladamente los elementos de convicción expuestos por la Fiscalía, entre ellos videos de cámaras de seguridad, prendas de vestir halladas, dinero incautado, armas de fuego, vehículos y motocicletas presuntamente empleadas en el hecho delictivo ocurrido el 24 de noviembre, donde la víctima fue interceptada tras retirar S/ 86,600 del Banco de Crédito del Perú (BCP) ubicado en el jirón Sucre.

Según lo sustentado en la audiencia, el asalto fue ejecutado con armas de fuego y participación coordinada de varias personas, generando riesgo para la integridad de la agraviada y testigos del hecho. La información recabada permitió establecer indicios sólidos de vinculación de los investigados con el hecho materia de investigación.

La decisión judicial permitirá continuar diligencias urgentes orientadas al esclarecimiento del caso, tales como pericias técnicas, análisis de evidencia física y declaraciones complementarias.

