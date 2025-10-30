HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Judicialidad

Trabajadores de la Sede Judicial de Ilo recibieron con fe y devoción al Señor de los Milagros

La Corte Superior de Justicia de Moquegua rinde homenaje al Señor de los Milagros con una emotiva ceremonia, reafirmando su compromiso con la fe y la unidad.

Durante la ceremonia, se elevaron oraciones por la paz y el fortalecimiento de los valores. Fuente: Difusión.
Con profunda fe y espíritu de unidad, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, junto a magistrados superiores, jueces, personal jurisdiccional y administrativo, participaron del emotivo homenaje al Señor de los Milagros, realizado en la sede judicial de Ilo – Pampa Inalámbrica y en el Módulo Laboral, ubicado en el cercado de la ciudad.

La sagrada imagen del Cristo de Pachacamilla, fue recibida con fervor religioso por los servidores judiciales, quienes se organizaron para rendirle un merecido homenaje en reconocimiento a su mensaje de amor, esperanza y reconciliación.

Durante la visita, los asistentes elevaron oraciones por la paz, la unión familiar y el fortalecimiento de los valores espirituales dentro de la institución. Asimismo, se destacó la importancia de mantener viva la tradición religiosa que cada año congrega a miles de fieles en todo el país, reafirmando la profunda devoción del pueblo peruano hacia el Señor de los Milagros, considerado el Patrono del Perú y símbolo de fe nacional.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Moquegua renovó su compromiso de fomentar espacios de confraternidad y espiritualidad, promoviendo el respeto, la fe y la unidad entre todos los integrantes de la familia judicial.

