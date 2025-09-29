HOYSuscripcion LR Focus

Población de San Cristóbal-Calacoa recibió servicios judiciales gratuitos en la feria Llapanchikpaq Justicia

La Corte Superior de Justicia de Moquegua inauguró la novena Feria Llapanchikpaq Justicia en San Cristóbal-Calacoa, beneficiando a niños, jóvenes y adultos de la zona alta.

El evento proporcionó servicios gratuitos a personas vulnerables. Fuente: Difusión.
El evento proporcionó servicios gratuitos a personas vulnerables. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua organizó la novena Feria Llapanchikpaq Justicia en el distrito de San Cristóbal-Calacoa, beneficiando a niños, jóvenes y adultos de esta localidad ubicada en la parte alta de la provincia de Mariscal Nieto.

Al inaugurar la actividad itinerante, el juez superior y coordinador del Programa de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial, Dr. Rodolfo Sócrates Najar Pineda, resaltó el trabajo conjunto de las instituciones públicas que se trasladaron hasta la zona para atender a la población vulnerable, donde aún persisten múltiples necesidades.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Ing. Claudio Vizcarra Maquera, agradeció la iniciativa de descentralizar los servicios judiciales y sociales hacia la zona alta de Moquegua, lo que permitió que personas en condición de vulnerabilidad recibieran atención gratuita y oportuna.

La feria, que congregó a 12 instituciones públicas, fue inaugurada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, quien destacó la labor del personal jurisdiccional y administrativo de la entidad judicial por llevar los servicios de justicia hasta quienes más lo necesitan.

Participaron magistrados e integrantes de la Sala Mixta de Mariscal Nieto, así como personal del Módulo de Familia, Laboral y Civil, la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP), servicios judiciales, personal de Atención al Usuario y miembros de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia.

A esta jornada se sumaron también el Programa Pensión 65, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), EsSalud, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la Municipalidad Distrital de Calacoa y el Cetpro Simón Bolívar.

Con esta iniciativa, la Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso de acercar la justicia a la población, especialmente a los sectores más vulnerables, en el marco de una justicia inclusiva, intercultural y accesible para todos.

