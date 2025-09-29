HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Difusión y capacitación sobre los procesos de elección de Jueces de Paz en Moquegua

La Corte Superior de Justicia ha capacitado a los jueces en temas esenciales como violencia familiar y conciliaciones, fortaleciendo su labor en la resolución de conflictos comunitarios.

Actualmente, hay 83 jueces de paz en Moquegua, con un aumento notable en la participación femenina. Fuente: Difusión.
La Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Moquegua realizó una jornada de difusión sobre los procesos ordinarios de elección popular de jueces de paz, con el propósito de que la ciudadanía conozca cómo se desarrollan estos procesos democráticos en sus propias comunidades.

En total, se encuentran en funciones 83 jueces de paz en la región Moquegua, distribuidos de la siguiente manera:

  • Provincia Mariscal Nieto (zona alta): 27
  • Provincia de Ilo: 9
  • Provincia General Sánchez Cerro: 47

De este total, se destaca la participación creciente de las mujeres en este cargo de elección popular. Actualmente ejercen como juezas de paz 2 en Ilo, 6 en Mariscal Nieto y 2 en General Sánchez Cerro, lo que refleja un avance significativo en la representación femenina dentro de la justicia comunal.

Asimismo, los jueces de paz han sido fortalecidos con cuatro jornadas de capacitación organizadas por la Corte Superior de Justicia, en las cuales se abordaron temas fundamentales para su labor, tales como:

  • Ley N.° 29824 – Ley de Justicia de Paz
  • Violencia familiar
  • Alimentos
  • Funciones notariales y conciliaciones
  • Faltas y sanciones

Estas capacitaciones permiten que los jueces de paz, elegidos directamente por sus comunidades, cuenten con herramientas adecuadas para garantizar un servicio cercano, accesible y eficaz en la resolución de conflictos locales.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la justicia de paz, reconociendo la importancia de este mecanismo de justicia en el ámbito rural y comunal, donde se resuelven de manera directa y con legitimidad social las controversias que afectan a la población.

