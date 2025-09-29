HOYSuscripcion LR Focus

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua participó en homenaje por el Día de las Fuerzas Armadas del Perú y a la Virgen de la Merced

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Fernández Ceballos, participó en las celebraciones por el Día de las Fuerzas Armadas del Perú en la ciudad de Moquegua.

El evento reunió a autoridades civiles y militares, en un marco de respeto y colaboración. Fuente: Difusión.
El evento reunió a autoridades civiles y militares, en un marco de respeto y colaboración. Fuente: Difusión.

En el marco de las celebraciones por el Día de las Fuerzas Armadas del Perú y el homenaje a Nuestra Señora de la Merced, Gran Mariscala y Patrona de las Armas del Perú, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, participó de las actividades oficiales desarrolladas en la ciudad de Moquegua.

Durante la ceremonia, realizada en la plaza armas de Moquegua, el Dr. Fernández Ceballos dirigió un afectuoso saludo y expresó su reconocimiento al General EP Óscar Lehahua Huaraccallo, comandante general de la 3.ª Brigada Blindada de Moquegua, por la significativa fecha que resalta el compromiso, sacrificio y patriotismo de nuestras Fuerzas Armadas.

“En esta fecha especial, rendimos homenaje a los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas del Perú, pilares de la defensa nacional y guardianes de nuestra soberanía. Asimismo, veneramos a la Virgen de la Merced, guía espiritual y símbolo de fortaleza para todos los miembros de las instituciones castrenses”, manifestó el presidente de la Corte.

El evento protocolar contó con la participación de autoridades civiles, militares, policiales y eclesiásticas de la región, así como representantes de distintas instituciones públicas y privadas. Durante la ceremonia se realizaron actos litúrgicos, el izamiento del Pabellón Nacional y la procesión de la virgen de la Merced. Estas actividades refuerzan los lazos de respeto y colaboración entre el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, en el marco de la institucionalidad democrática y el servicio al país.

