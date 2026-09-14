Lambayeque: 23 lideresas comunitarias juramentarán como orientadoras judiciales

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Por primera vez, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque contará con 23 Orientadoras Judiciales, luego de que las postulantes culminaran satisfactoriamente el proceso de formación y aprobaran la evaluación establecida para acceder a esta función. Este resultado constituye un importante logro institucional impulsado por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.

Las futuras Orientadoras Judiciales fueron seleccionadas luego de participar en un proceso formativo que comprendió contenidos relacionados con el rol de la orientadora, principios éticos y límites de actuación, las Reglas de Brasilia y el enfoque de vulnerabilidad, estructura del sistema judicial, rutas de atención y materias vinculadas al derecho de familia, además de habilidades necesarias para brindar una orientación adecuada a la ciudadanía.

El proceso representó un trabajo sostenido de la Comisión Distrital, que tuvo a su cargo la organización y seguimiento de esta primera experiencia en el Distrito Judicial de Lambayeque. La resolución administrativa recoge que las 23 lideresas comunitarias culminaron y aprobaron satisfactoriamente el procedimiento formativo, lo que permitió continuar con el proceso de acreditación.

La figura de la Orientadora Judicial tiene como finalidad acercar información sobre los servicios de justicia a las comunidades. De acuerdo con el Reglamento del Servicio de la Orientadora Judicial, se trata de una lideresa comunitaria acreditada por el Poder Judicial que desarrolla esta labor de manera voluntaria y gratuita, contribuyendo a mejorar el acceso a la justicia de las personas y grupos que enfrentan mayores dificultades para hacer valer sus derechos.

Entre las tareas que podrán desarrollar se encuentran informar y orientar a las personas de su comunidad sobre trámites judiciales y administrativos en materias para las cuales hayan sido capacitadas, participar en actividades de Justicia Itinerante, colaborar en acciones de información y promoción de derechos y mantener coordinación con la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia. El reglamento también establece que deben desempeñar su labor con responsabilidad, imparcialidad, eficiencia, honestidad y confidencialidad.

La acreditación tendrá una duración de dos años, conforme al Reglamento del Servicio de la Orientadora Judicial. Durante este periodo, las orientadoras deberán cumplir las funciones y deberes establecidos para el ejercicio de esta labor, sin que la acreditación genere vínculo laboral ni horario de trabajo.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque ha previsto que este proceso tenga su momento oficial el lunes 5 de octubre, fecha en la que se desarrollará la ceremonia de juramentación y acreditación de las 23 futuras Orientadoras Judiciales. El acto se realizará a las 9:00 de la mañana en el auditorio de la sede de la Corte.

Este resultado representa un reconocimiento al arduo trabajo desarrollado por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, que hizo posible implementar por primera vez este proceso de formación, evaluación y acreditación en la Corte de Lambayeque. La participación de las 23 postulantes también constituye un componente fundamental de este logro, al asumir el reto de prepararse para cumplir una labor orientada al servicio de sus comunidades.

Con la próxima juramentación, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque dará un nuevo paso para acercar la justicia a la ciudadanía, incorporando por primera vez a 23 mujeres líderes que contribuirán a facilitar información sobre los servicios judiciales y las rutas de atención disponibles para el ejercicio de derechos.