Chiclayo: condenan a 11 meses y 20 días de prisión por hurto agravado

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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lambayeque, a cargo de la magistrada María Vásquez Vásquez, sentenció a J.A.D.M.M. (19) a once meses y 20 días de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución, como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, en agravio de G.P.S.G. (25). Asimismo, estableció el pago de S/400 por concepto de reparación civil.

De acuerdo con las imputaciones presentadas por el Ministerio Público, el hecho ocurrió aproximadamente a las 2:00 de la tarde, cuando la agraviada se encontraba sentada en la puerta de su vivienda, ubicada en la intersección de la avenida Tumbes con la prolongación Bolognesi, en el pueblo joven Ciudadela, Chiclayo. En esas circunstancias, el sentenciado pasó corriendo y le arrebó su teléfono celular marca Samsung, modelo A10, para luego abordar un mototaxi que lo esperaba a pocos metros.

Tras la sustracción, la agraviada solicitó apoyo y, al desplazarse hacia la intersección de la avenida Arequipa con la calle Arboleda, observó una intervención policial a raíz de un accidente de tránsito. En el lugar reconoció al joven involucrado como la persona que minutos antes le habría sustraído su teléfono y también identificó el mototaxi en el que habría huido.

Durante la intervención, los efectivos policiales habían encontrado cerca del intervenido un teléfono celular de color azul y marca Samsung. La agraviada logró desbloquearlo utilizando correctamente su patrón de seguridad, corroborando que se trataba de su equipo. Ante ello, se procedió con la detención del investigado, quien posteriormente fue trasladado a la Comisaría del Norte y luego a la Unidad Policial de Flagrancia para las diligencias correspondientes.

El sentenciado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que sustentó su requerimiento ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lambayeque. Luego de la audiencia correspondiente, la magistrada María Vásquez Vásquez impuso la pena de once meses y 20 días, suspendida en su ejecución, además de fijar la reparación civil de S/400 a favor de la agraviada.

La sentencia fue emitida el 10 de septiembre de 2026, luego del ingreso del caso a la Unidad de Flagrancia el 9 de septiembre, conforme a la información consignada en la crónica judicial.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de los órganos jurisdiccionales de la Unidad de Flagrancia, atiende con celeridad los casos puestos en su conocimiento, garantizando una respuesta judicial dentro de los procedimientos establecidos y con respeto de las garantías del debido proceso.