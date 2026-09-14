Ascope: jueza dicta medidas de protección tras denuncia de violencia sexual contra una menor
La magistrada acudió al domicilio de la menor para evaluar el riesgo y dispuso el retiro del presunto agresor para proteger su integridad.
Ante una denuncia por violencia sexual (tocamientos indebidos) contra una niña de seis años, la magistrada del Juzgado de Familia de Ascope, Lisette Rojas Leal, acudió de inmediato al domicilio de la menor para entrevistar a su madre y aplicar la ficha de valoración de riesgo.
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La evaluación permitió advertir indicios de las agresiones denunciadas. De manera inmediata, la jueza dictó las medidas de protección correspondientes, entre ellas, el retiro del presunto agresor del domicilio de la menor, como medida para salvaguardar su integridad y garantizar su protección.