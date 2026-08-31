Corte de La Libertad reconoce labor de servidores por el Día del Trabajador Judicial
La ceremonia destacó el compromiso y vocación de servicio de los trabajadores que contribuyen diariamente a mejorar la atención a los usuarios.
Con una significativa ceremonia, la Corte Superior de Justicia de La Libertad reconoció la importante labor que desempeñan los servidores jurisdiccionales y administrativos de la región, en vísperas de la conmemoración del Día del Trabajador Judicial.
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La actividad fue presidida por el presidente en funciones, José Ricardo Cabrejo Villegas, quien expresó su reconocimiento y agradecimiento por el esfuerzo que realizan diariamente los servidores de la Corte de La Libertad para contribuir a la mejora del servicio de justicia y brindar un trato digno, oportuno y respetuoso a los usuarios que acuden en busca de una respuesta a sus problemas.
Por su parte, el juez especializado Gabriel Otiniano Campos resaltó la importancia de los trabajadores judiciales en el fortalecimiento del sistema de justicia y destacó la necesidad de continuar afrontando con compromiso y vocación de servicio los diversos retos que se presentan en el ejercicio de sus funciones.
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Finalmente, se realizó el reconocimiento a los servidores María Novoa Rabanal y Manuel Quilcate Verástegui, por su compromiso, dedicación e identificación institucional, cualidades que contribuyen a fortalecer y garantizar un mejor servicio de administración de justicia en nuestra región.