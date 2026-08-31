Corte de La Libertad reconoce labor de servidores por el Día del Trabajador Judicial

Corte de La Libertad reconoció a sus servidores por su compromiso institucional. Foto: difusión.

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Con una significativa ceremonia, la Corte Superior de Justicia de La Libertad reconoció la importante labor que desempeñan los servidores jurisdiccionales y administrativos de la región, en vísperas de la conmemoración del Día del Trabajador Judicial.

La actividad fue presidida por el presidente en funciones, José Ricardo Cabrejo Villegas, quien expresó su reconocimiento y agradecimiento por el esfuerzo que realizan diariamente los servidores de la Corte de La Libertad para contribuir a la mejora del servicio de justicia y brindar un trato digno, oportuno y respetuoso a los usuarios que acuden en busca de una respuesta a sus problemas.

Por su parte, el juez especializado Gabriel Otiniano Campos resaltó la importancia de los trabajadores judiciales en el fortalecimiento del sistema de justicia y destacó la necesidad de continuar afrontando con compromiso y vocación de servicio los diversos retos que se presentan en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, se realizó el reconocimiento a los servidores María Novoa Rabanal y Manuel Quilcate Verástegui, por su compromiso, dedicación e identificación institucional, cualidades que contribuyen a fortalecer y garantizar un mejor servicio de administración de justicia en nuestra región.