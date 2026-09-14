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Corte de La Libertad desarrolla sesión sobre convenios colectivos en diplomado de Derecho Laboral

La capacitación reunió a magistrados y servidores jurisdiccionales para fortalecer sus conocimientos sobre Derecho Laboral y gestión del despacho judicial.

Corte de La Libertad realizó sesión sobre convenios colectivos y Derecho Laboral. Foto: difusión.
Corte de La Libertad realizó sesión sobre convenios colectivos y Derecho Laboral. Foto: difusión.
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La jueza superior titular Rosa Perales Rodríguez estuvo a cargo de la segunda sesión denominada "Ámbito de aplicación de los convenios colectivos", del Diplomado Especializado en Derecho Laboral, Dirección de Audiencias y Gestión del Despacho Judicial, , un evento organizado por la Unidad Académica y el Equipo Técnico Distrital de Implementación de la Ley Procesal de Trabajo, con el respaldo académico de la Universidad Privada Antenor Orrego.

PUEDES VER: La Libertad: 22 trabajadores ingresan al Subsistema de Extinción de Dominio | La Libertad | La República

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En este evento académico estuvieron como participantes la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y presidenta del ETI Laboral, Cecilia Milagros León Velásquez, así como magistrados superiores y especializados, y servidores jurisdiccionales del Módulo Corporativo Laboral.

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