Corte de La Libertad desarrolla sesión sobre convenios colectivos en diplomado de Derecho Laboral

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La jueza superior titular Rosa Perales Rodríguez estuvo a cargo de la segunda sesión denominada "Ámbito de aplicación de los convenios colectivos", del Diplomado Especializado en Derecho Laboral, Dirección de Audiencias y Gestión del Despacho Judicial, , un evento organizado por la Unidad Académica y el Equipo Técnico Distrital de Implementación de la Ley Procesal de Trabajo, con el respaldo académico de la Universidad Privada Antenor Orrego.

En este evento académico estuvieron como participantes la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y presidenta del ETI Laboral, Cecilia Milagros León Velásquez, así como magistrados superiores y especializados, y servidores jurisdiccionales del Módulo Corporativo Laboral.