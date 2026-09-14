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Corte de Lambayeque inicia la semana con izamiento del Pabellón Nacional

La ceremonia cívica reunió a magistrados y servidores judiciales en la sede de la Corte de Lambayeque.

Corte de Lambayeque realizó ceremonia de izamiento de sus banderas. Foto: difusión.
Corte de Lambayeque realizó ceremonia de izamiento de sus banderas. Foto: difusión.
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Este lunes 14 de septiembre, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque inició una nueva semana con la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y de la Bandera del Poder Judicial, realizada en su sede principal con la participación del doctor César William Bravo Llaque, presidente de la CSJLA, y del juez superior titular Edwin Figueroa Gutarra, junto a magistrados y servidores judiciales.

El izamiento del Pabellón Nacional estuvo a cargo de la doctora Magaly Cóndor Villalta, jueza supernumeraria del Juzgado de Paz Letrado de Monsefú, quien estuvo acompañada por Derlis Abel Holguín Domínguez, auxiliar administrativo del Módulo Corporativo de Familia de la CSJLA. Tras este acto, los asistentes entonaron las notas del Himno Nacional del Perú.

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Posteriormente, se realizó el izamiento de la Bandera del Poder Judicial, a cargo del doctor Elier Tayo Cubas, juez supernumerario del Juzgado de Paz Letrado de Faltas de Chiclayo, acompañado por Estephany Ivonne Ángeles Guevara, analista del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la CSJLA. La ceremonia continuó con la entonación del Himno del Poder Judicial.

La actividad cívica se desarrolló como parte de la ceremonia que cada lunes congrega a quienes integran la Corte de Lambayeque para dar inicio a una nueva semana de labores, en un espacio de participación institucional que permite reafirmar el compromiso con los valores que orientan la función judicial.

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De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque mantiene este acto semanal como parte de sus actividades institucionales, promoviendo la participación de magistrados y servidores y el compromiso con una administración de justicia al servicio de las personas.

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