Corte de La Libertad acerca servicios judiciales a la población de Casa Grande

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En el marco del 38° Aniversario de Creación de la sede de Ascope, la Corte Superior de Justicia de La Libertad llevó a cabo una Mesa de Partes Itinerante en la plaza principal de Casa Grande.

En esta actividad se orientó y capacitó a la ciudadanía sobre el uso del aplicativo “Botón de Pánico”, se recepcionaron solicitudes de demanda de alimentos y filiación, así como se atendieron las consultas de procesos civiles y laborales.