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Corte de La Libertad acerca servicios judiciales a la población de Casa Grande

La jornada permitió presentar demandas de alimentos y filiación, además de consultar procesos civiles y laborales y conocer el Botón de Pánico.

Corte de La Libertad realizó Mesa de Partes Itinerante en Casa Grande. Foto: difusión.
Corte de La Libertad realizó Mesa de Partes Itinerante en Casa Grande. Foto: difusión.
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En el marco del 38° Aniversario de Creación de la sede de Ascope, la Corte Superior de Justicia de La Libertad llevó a cabo una Mesa de Partes Itinerante en la plaza principal de Casa Grande.

PUEDES VER: La Libertad: 22 trabajadores ingresan al Subsistema de Extinción de Dominio | La Libertad | La República

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En esta actividad se orientó y capacitó a la ciudadanía sobre el uso del aplicativo “Botón de Pánico”, se recepcionaron solicitudes de demanda de alimentos y filiación, así como se atendieron las consultas de procesos civiles y laborales.

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