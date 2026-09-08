Pión: ODAJUP Lambayeque orienta a población sobre funciones del juez de paz

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Como parte de la visita de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque al distrito de Pión, provincia de Chota, la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) Lambayeque desarrolló una charla informativa dirigida a la población, con el propósito de dar a conocer las funciones y competencias del juez de paz, así como los servicios que esta autoridad puede brindar a la comunidad.

La actividad se realizó en el marco de la Campaña de Cultura Jurídica, promovida por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y reunió a pobladores, autoridades municipales, estudiantes y docentes de la Institución Educativa José Manuel Osores, además del propio juez de paz de Pión.

La exposición estuvo a cargo del coordinador de ODAJUP Lambayeque, doctor Hans Alarcón Bernal, quien explicó a los participantes el papel que cumple el juez de paz dentro de la comunidad, sus principales funciones y las competencias que la ley le asigna para atender determinadas situaciones y conflictos que se presentan en su localidad.

Durante la charla se explicó que el juez de paz constituye una autoridad cercana a la población y una importante puerta de acceso a la justicia en comunidades alejadas de las principales sedes judiciales. En ese sentido, se orientó a los participantes sobre los asuntos que pueden ser atendidos por esta autoridad y aquellos que, por su naturaleza o competencia, deben ser derivados a las instancias correspondientes.

La jornada se desarrolló además como un espacio de diálogo con la comunidad. Los pobladores intervinieron con preguntas, consultas y opiniones relacionadas con las situaciones que afrontan en su localidad, las cuales fueron absueltas y comentadas por el coordinador de ODAJUP Lambayeque, generándose un intercambio directo de información entre la población y el representante del Poder Judicial.

Este diálogo permitió recoger las inquietudes de los asistentes y brindarles orientación sobre las alternativas que tienen a su alcance para acceder a la justicia, reforzando la importancia de conocer tanto las competencias del juez de paz como los mecanismos existentes para acudir a otras autoridades cuando corresponda.

Durante la jornada, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, resaltó también la importancia de que la población conozca sus derechos y pueda ejercerlos, especialmente frente a situaciones relacionadas con alimentos y violencia contra la mujer. Asimismo, destacó que la presencia del Poder Judicial en Pión responde al compromiso institucional de superar las barreras geográficas y acercar información y servicios de justicia a las comunidades más alejadas.

El titular de la Corte señaló que el Distrito Judicial de Lambayeque cuenta con una amplia jurisdicción territorial, que comprende zonas de costa, sierra y selva, por lo que resulta necesario desarrollar acciones que permitan que la población de sus diferentes comunidades conozca sus derechos y las vías que tiene para hacerlos valer.

Con esta jornada de orientación y diálogo, ODAJUP Lambayeque contribuye a fortalecer el conocimiento de la población de Pión sobre la justicia de paz, sus funciones y competencias, promoviendo que los ciudadanos sepan a qué autoridad acudir ante las distintas situaciones que puedan presentarse y puedan acceder de manera adecuada a los mecanismos de justicia disponibles.